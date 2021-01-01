علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها



علاج جرثومة المعدة علاج جرثومة المعدة

جرثومة المعدة نوع من البكتيريا، ويمكن لهذه الجراثيم أن تدخل جسمك وتعيش في جهازك الهضمي بعد سنوات عديدة ، ويمكن أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وبالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى سرطان المعدة .



وتعد الإصابة بـ جرثومة المعدة من الأمراض التي يعاني منها حوالي ثلثي سكان العالم، وبالنسبة لمعظم الناس، لا تسبب جرثومة المعدة القرح أو أي أعراض أخرى.



ويعتقد الأطباء أن الناس أصيبوا بالقرحة بسبب الإجهاد أو الأطعمة الغنية بالتوابل أو التدخين أو عادات نمط الحياة الأخرى، ولكن عندما اكتشف العلماء جرثومة المعدة في عام 1982 ، وجدوا أن الجراثيم هي سبب معظم قرح المعدة .

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وبعد دخول جرثومة المعدة إلى جسمك ، فإنها تهاجم بطانة معدتك ، التي تحميك عادة من الحمض الذي يستخدمه جسمك لهضم الطعام، بمجرد أن تسبب البكتيريا ضررًا كافيًا ، يمكن أن يخترق الحمض البطانة ، مما يؤدي إلى القرحة، قد تنزف ، أو تسبب التهابات ، أو تمنع الطعام من الحركة عبر الجهاز الهضمي.ويمكنك الحصول على جرثومة المعدة من الطعام أو الماء أو الأواني، كما أنها أكثر شيوعًا في البلدان أو المجتمعات التي تفتقر إلى المياه النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي الجيدة.ويصاب الكثير من الأشخاص بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة ، ولكن يمكن أن يصاب بها البالغون أيضًا، تعيش الجراثيم في الجسم لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض ، لكن معظم الأشخاص المصابين بها لن يصابوا بالقرحة أبدًا.أعراضإذا كنت تعاني من القرحة ، فقد تشعر بألم خفيف أو حارق في بطنك قد يأتي ويذهب ، ولكن من المحتمل أن تشعر به أكثر عندما تكون معدتك فارغة ، مثل بين الوجبات أو في منتصف الليل، يمكن أن يستمر لبضع دقائق أو لساعات، قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.تشمل العلامات الأخرى للقرحة ما يلي:الانتفاخالتجشؤلا أشعر بالجوعغثيانالتقيؤفقدان الوزن بدون سبب واضحيمكن أن تنزف القرحة في معدتك أو أمعائك ، مما قد يشكل خطورة على صحتك، لذلك احصل على المساعدة الطبية فورًا إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:براز دموي أو أحمر غامق أو أسودصعوبة في التنفسدوار أو إغماءالشعور بالتعب الشديد بدون سببلون البشرة الشاحبقيء به دم أو يشبه القهوة المطحونةآلام شديدة وحادة في المعدة وهذا ألمر ليس شائعًا ، لكن عدوى جرثومة المعدة يمكن أن تسبب سرطان المعدة، المرض له أعراض قليلة في البداية ، مثل الحموضة المعوية بمرور الوقت ، قد تلاحظ:ألم أو انتفاخ في البطنغثيانلا أشعر بالجوعالشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرةالتقيؤفقدان الوزن بدون سببطرق الوقاية من جرثومة المعدةيمكنك حماية نفسك من الإصابة بعدوى جرثومة المعدة بنفس الخطوات التي تتخذها لإبعاد الجراثيم الأخرى:اغسل يديك بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله، علم أطفالك أن يفعلوا نفس الشيء.تجنب الطعام أو الماء غير النظيف.لا تأكل أي شيء لم يتم طهيه جيدًا.تجنب الطعام الذي يقدمه الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم.على الرغم من أن الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل لا تسبب القرحة ، إلا أنها قد تمنعها من الشفاء بسرعة أو تزيد من الألم.تحدث إلى طبيبك حول طرق إدارة التوتر لديك ، وتحسين نظامك الغذائي ، وإذا كنت مدخنًا ، كيف يمكنك الحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين.