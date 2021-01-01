عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” على توقيع عقوبات مغلظة على الترجى التونسي بعد أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الفريق التونسي أمام الأهلى والتى انتهت بفوز ممثل مصر بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد رادس فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وشهدت المباراة أحداثا ساخنة قبل انطلاقها نتيجة حدوث اشتباك بين قوات الأمن التونسي وجماهير الترجي بسبب خروج الجماهير عن النص ، بالإضافة إلى اختراق النظام الصحى والإجراءات الموضوعة لتجنب انتشار فيروس كورونا ، بجانب خروج جماهير الترجي أيضا عن النص خلال أوقات المباراة بإشعال الشماريخ وما إلى ذلك وهى كلها أمور ممنوعة من قبل الكاف .



وتشير لوائح الكاف إلى أن هناك عقوبات رادعة سوف توقع على الترجي ، ووفقا للوائح فإن هناك عقوبات مالية مغلظة سيتم توقيعها بجانب حرمان الترجي من جمهوره ما بين مباراتين إلى 4 مباريات .

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ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات بالكاف اجتماع مهم خلال الأوقات المقبلة للإعلان بشكل رسمي عن عقوبات مباراة الترجي والأهلى .ووصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة الدولي، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.وحقق الأهلي بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيمانى ، الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏وقال بيتسو موسيمانى ، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏وأضاف موسيمانى : احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.وتطرق موسيمانى إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.