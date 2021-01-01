عصير بطاطس
بصرف النظر عن جعل البطاطس جزءًا من نظامك الغذائي ، قم بتضمينها في نظام العناية بالبشرة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تعتبر جميعها رائعة لبشرتك.
فيما يلي فوائد عصير البطاطس للوجه وفقا لموقع هيلث
التخلص من الهالات والتجاعيد
يمكن أن يساعدك عصير البطاطس على التخلص من الهالات والتجاعيد تحت العين ، مما يقلل من الانتفاخ حول العينين نظرًا لأن البطاطس مصدر غني بالحديد وفيتامين ج والريبوفلافين ، فإنها يمكن أن تشد المسام وتوفر أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة.
تبييض طبيعي
عصير البطاطس هو عامل تبييض طبيعي يمكنه شد وإزالة السمرة العنيدة من بشرتك ، وبالتالي تحسين بشرتك.
بشكل عام ، يمكن أن يساعد استخدام عصير البطاطس في علاج البقع وحروق الشمس والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة.
إليك كيفية تحضير قناع البطاطس لتحسين صحة بشرتك
سوف تحتاجين
:
3 ملاعق كبيرة عصير بطاطس
2 ملعقة كبيرة عسل
خطوات تطبيق القناع
استخرج العصير من حبة بطاطس متوسطة الحجم.
نأخذ وعاء ونخلط عصير البطاطس مع العسل.
امزجيها جيدًا وضعيها على وجهك ورقبتك.
دلكي وجهك بحركة دائرية على وجهك بالكامل.
اتركيه لمدة 10-15 دقيقة (حتى يجف) واغسليه.
ضعي القناع هذه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
انت تحتاج:
2 ملعقة كبيرة مسحوق لوز
1 ملعقة صغيرة مسحوق قشر برتقال مجفف
1 ملعقة صغيرة دقيق الشوفان
1 ملعقة صغيرة بطاطس مبشورةن
صف ملعقة صغيرة عصير ليمون
حليب كامل الدسم
خطوات تطبيق القناع
تخلط جميع المكونات ما عدا الحليب.
اخلطي جيدًا ثم أضيفي ما يكفي من الحليب لعمل عجينة سميكة.
ضعيه على الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف. بللي يديك بمزيد من الحليب وافركي القناع برفق في حركات دائرية.
التعليقات على عصير بطاطس تعرفي كيف تستخدميه لنضارة بشرتك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق