عصير بطاطس تعرفي كيف تستخدميه لنضارة بشرتك



عصير بطاطس عصير بطاطس

بصرف النظر عن جعل البطاطس جزءًا من نظامك الغذائي ، قم بتضمينها في نظام العناية بالبشرة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تعتبر جميعها رائعة لبشرتك.



فيما يلي فوائد عصير البطاطس للوجه وفقا لموقع هيلث



التخلص من الهالات والتجاعيد

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يمكن أن يساعدك عصير البطاطس على التخلص من الهالات والتجاعيد تحت العين ، مما يقلل من الانتفاخ حول العينين نظرًا لأن البطاطس مصدر غني بالحديد وفيتامين ج والريبوفلافين ، فإنها يمكن أن تشد المسام وتوفر أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة.تبييض طبيعيعصير البطاطس هو عامل تبييض طبيعي يمكنه شد وإزالة السمرة العنيدة من بشرتك ، وبالتالي تحسين بشرتك.بشكل عام ، يمكن أن يساعد استخدام عصير البطاطس في علاج البقع وحروق الشمس والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة.إليك كيفية تحضير قناع البطاطس لتحسين صحة بشرتكسوف تحتاجين3 ملاعق كبيرة عصير بطاطس2 ملعقة كبيرة عسلخطوات تطبيق القناعاستخرج العصير من حبة بطاطس متوسطة الحجم.نأخذ وعاء ونخلط عصير البطاطس مع العسل.امزجيها جيدًا وضعيها على وجهك ورقبتك.دلكي وجهك بحركة دائرية على وجهك بالكامل.اتركيه لمدة 10-15 دقيقة (حتى يجف) واغسليه.ضعي القناع هذه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.انت تحتاج:2 ملعقة كبيرة مسحوق لوز1 ملعقة صغيرة مسحوق قشر برتقال مجفف1 ملعقة صغيرة دقيق الشوفان1 ملعقة صغيرة بطاطس مبشورةنصف ملعقة صغيرة عصير ليمونحليب كامل الدسمخطوات تطبيق القناعتخلط جميع المكونات ما عدا الحليب.اخلطي جيدًا ثم أضيفي ما يكفي من الحليب لعمل عجينة سميكة.ضعيه على الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف. بللي يديك بمزيد من الحليب وافركي القناع برفق في حركات دائرية.