علق الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (4 - 0) بمجموع لقائي الذهاب والإياب.
وقال الغندور ضاحكًا في برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "من زملكاوي صميم إلى لاعبي الأهلي (كفاية بطولات يا رجالة)".
وتابع: "فزتم على الترجي بثلاثية مع الرأفة، وموسيماني يقدم نتائج رائعة، ومن ينتقد الجنوب إفريقي ليس عنده فكرة عن كرة القدم، ولا يجب أن نصدقه".
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التعليقات على طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا
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