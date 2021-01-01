طلاب مدارس مطروح يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو



ذكرى ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء احتفالاً بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة شارك فيها عاطف سلامة وكيل الوزارة والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ولفيف من موجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات الداخلية ومديري المدارس.







وقام براعم رياض الأطفال والطلاب بإلقاء الشعر وتقديم الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن والتهنئة بثورة الثلاثين من يونية الخالدة والموضحة للإنجازات غير المسبوقة لـ الرئيس السيسي حاملين أعلام مصر ولافتات وطنية تعكس ما يشعر به أبناء تلك المحافظة من انتماء و حب لوطنهم.

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وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة التى أعادت لمصر مجدها وعزتها وخرجت بها من النفق المظلم لتعود الى مكانتها الاقليمية والدولية مع تحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعجازات وليس إنجازات فى كافة المجالات التنموية خلال الأعوام الماضية من أجل الارتقاء بمصر وشعبها رغم كل التحديات.بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.وأكد المحافظ خلال البرقية يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهنئات وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال" بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة ".وأضاف أن 30 يونيه حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم... وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه.. مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام..وأشار أن مصر بعد ثورة 30 يونيه بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادة السيد رئيس الجمهورية الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات.كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهذه ه الذكرى الغالية.