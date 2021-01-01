

طقس الثلاثاء.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة طقس الثلاثاء.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد" ، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة وأن يكون معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.









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الحرارة كالآتي:القاهرة العظمى 38 والصغرى 25.الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 24.الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 24.الدقهلية العظمى 37 والصغرى 24.الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.المنيا العظمى 40 والصغرى 25.ومن جانب آخر، توقعت هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة وفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وستكون درجات.