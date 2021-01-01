طريقة عمل ميني البيتزا للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل ميني البيتزا
ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل ميني البيتزا حيث تعد من أفضل الأكلات التى يمكن اللجوء لها وقت الشعور بالجوع بين الوجبات.
لاتستطيع جميع السيدات إعداد ميني البيتزا فى المنزل بمذاق شهى حيث هناك بعض الخطوات والأسرار التى تساعد فى الحصول على المذاق المميز.
نقدم لكم طريقة عمل ميني البيتزا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير ميني البيتزا
3 ملعقة كبيرة زيت
3 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
رشة حبوب كمون
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
“ للصوص ”
زيتون حلقات
ثوم
زعتر جاف
ملح
فلفل أسود
زيت
للوجه
تونة
فلفل ألوان
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
عصير طماطم
طريقة عمل ميني البيتزا
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180 وتجهز صينية فرن وتخلط المكونات الجافة معًا
* يضاف الزيت ونقلب مع الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويترك العجين ليختمر حوالي ساعة
* يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة وترص الحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي
الصوص
* يسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكونات وتترك على النار حتى تتسبك الصلصة
الوجه
* تخلط جميع المكونات معا وتوضع على الوجه قبل دخول الفرن .
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