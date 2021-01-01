طريقة عمل ميني البيتزا للشيف نجلاء الشرشابي



طريقة عمل ميني البيتزا طريقة عمل ميني البيتزا

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل ميني البيتزا حيث تعد من أفضل الأكلات التى يمكن اللجوء لها وقت الشعور بالجوع بين الوجبات.



لاتستطيع جميع السيدات إعداد ميني البيتزا فى المنزل بمذاق شهى حيث هناك بعض الخطوات والأسرار التى تساعد فى الحصول على المذاق المميز.



نقدم لكم طريقة عمل ميني البيتزا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير ميني البيتزا3 ملعقة كبيرة زيت3 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة خميرة فوريةرشة ملحرشة سكررشة حبوب كمون2 ملعقة كبيرة لبن بودرةماء للعجن“ للصوص ”زيتون حلقاتثومزعتر جافملحفلفل أسودزيتللوجهتونةفلفل ألوانجبنة روميجبنة موتزاريلاعصير طماطمطريقة عمل ميني البيتزا* يسخن الفرن على درجة حرارة 180 وتجهز صينية فرن وتخلط المكونات الجافة معًا* يضاف الزيت ونقلب مع الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويترك العجين ليختمر حوالي ساعة* يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة وترص الحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام الطهيالصوص* يسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكونات وتترك على النار حتى تتسبك الصلصةالوجه* تخلط جميع المكونات معا وتوضع على الوجه قبل دخول الفرن .