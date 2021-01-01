طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات



طريقة عمل مخلل الباذنجان طريقة عمل مخلل الباذنجان

ترغب بعض النساء فى تعلم طريقة عمل مخلل الباذنجان فى المنزل حيث يعد من أشهى المقبلات الشعبية التى يمكن تناولها بجانب كل الأطباق المالحة.



وتخفى على كثير من النساء أسرار طريقة عمل مخلل الباذنجان ليخرج بطعم مثالى كالمحلات والمطاعم.



نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بعدة طرق مختلفة ومتنوعة مجموعة من أشهر الشيفات .

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نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان للشيف نجلاء الشرشابىمقادير مخلل الباذنجانباذنجان عروس أسودبنجرفلفل أخضر حارملحماءطريقة عمل مخلل الباذنجان* قومى بسلقى الباذنجان مع البنجر ثم أضيفى قرون الفلفل الأخضر* اضربى فى الكبة الفلفل الحار مع الملح حتى يمتزجوا تماما.* احشى الباذنجان بالخليط ثم ضعيه فى ماء السلق المملح مع قرون الفلفل الحار وإتركى الخليط عدة أيام ثم استخدميه.طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوقنقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق للشيف غادة التليمقادير مخلل الباذنجان المسلوقكيلو باذنجان اسود3 فصوص ثوم فلفل حارملعقة صغيرة كمونملعقة صغيرة كزبرة ناشفة4 ملعقة كبيرة ليمون4 ملعقة كبيرة خلملحفلفل اسودفلفل اخضر صغير مقطعطماطم مقطعة صغيربصل مقطع صغيرطريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق* اسلقي الباذنجان لمدة ربع ساعة ثم شقيه بالطول ثم اخلطي الطماطم مع البصل وليمون وخل وكزبرة ناشفة والفلفل الاخضر والثوم.* نضيف كمون و فلفل حار و ملح و فلفل و نقلب جيدا ثم توضع الخليط داخل الباذنجان .طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون حشونقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون حشو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابىمقادير مخلل الباذنجان بدون حشوباذنجان أسود عروسفلفل أحمرحارملحخلطريقة عمل باذنجان مخلل* افتحى الباذنجان بالسكينة ويسلق فى الماء على النار وضعى الفلفل الحار والملح فى الكبة وامزجيهم جيدا ويمكن الاكتفاء بالملح إذا كنت لاتحبي الشطة.* يحشى الباذنجان بالخليط ويرص فى برطمان ثم يخلط ماء السلق مع الخل و خليط الفلفل الحار* يضاف ماء سلق الباذنجان ويترك لمدة أيام قليلة حتى تمام النضج ويستخدم ويفضل أن يحفظ بالثلاجةطريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلقنقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق بخطوات الشيف شربينيمقادير الباذنجان المخلل بدون سلقباذنجانثومفلفل حارليمونكمونخلملحطريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق* افتحى الباذنجان من المنتصف ويحمر في زيت غزير ساخن* يفرم الثوم مع الفلفل الحار والليمون ونضيف الملح والكمون والخل وعصير الليمون ويحشى الباذنجان المقلي بالدقة ويقدم.طريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السوريةنقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السورية بخطوات الشيف محمد المحمدمقادير مخلل الباذنجان بالطريقة السورية3 كيلو باذنجان صغير موف وليس أسود4 ملاعق كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة5 ملاعق كبيرة بودرة فلفل أحمر "باردة أو حارة"لكل كوب ماء ملعقة صغيرة ملح خشن2 ملعقة صغيرة سكر2 فنجان صغير خل2 راس ثومطريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السورية*قشري الثوم ودقيه مع رشة ملح جيدا وتخلط الكزبرة مع بودرة الفلفل وتعجن جيداً بالثوم .* يغسل الباذنجان جيدا ويوضع في قدر عميق مملؤ بالماء ويوضع شئ ثقيل فوق الباذنجان ليظل فى القاع.* يرفع على النار حتى يغلي وتخفف النار ويترك حوالي 30 – 35 دقيقة ولا تنتظرى زيادة عن اللزوم حتى لا يصبح مهترئ "مهري" ولايجب أن يكون صلبا .* يصفى الباذنجان ويترك قليلاً حتى تهدأ درجة حرارته دون أن يبرد وتشق كل حبة باذنجان بالإبهام شقاً طولياً بسيطاً و يوضع جزء من الحشوة في الشق و ترص في برطمان زجاجي محكم الغلق.* امزجى مع كل كوب ماء ملح خشن قم قومي بملأ برطمان المخلل بالماء كوب تلو الأخر وأضيفي السكر و الخل و حركي جيداً حتى يذوب الملح ثم اسكبي مزيج التخليل في البرطمان مرة أخرى.* أغلقي البرطمان جيداً واتركيه حتى ينضج عادة ويحتاج حوالي 10 أيام حسب حرارة الطقس .* بعد أن ينضج المخلل و بعد فتح المرطبان يحفظ في الثلاجة حتى لا يفسد .طريقة عمل الباذنجان المخلل الست غاليةنقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل الست غالية بمذاق رائع ومميزمقادير الباذنجان المخلل الست غاليةكيلو باذنجان عروس صغير3 ملاعق كبيرة ملحملعقة كبيرة كمونراس الثوم3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراءملعقة فلفل حارنصف كوب خلطريقة عمل الباذنجان المخلل الست غالية :اغسلي الباذنجان جيدا واقطعي رأسه الأخضر واصنعي به فتحات صغيرة.* فى وعاء آخر، اخلطى الملح و الكمون، والثوم المفروم، والكزبرة الخضراء، والفلفل الأخضر الحار، والشطة، والخل جيدا* احشي الباذنجان بهذا الخليط وضعيه داخل وعاء زجاجي محكم الغلق ثم ضعي باقي المكوناتعلى الباذنجان ويمكن إضافة القليل من الماء لتغطية الباذنجان ويترك حتى تمليحه ويحفظ فى الثلاجة.طريقة عمل مخلل الباذنجان المقطعنقدم لكم طريقة عمل طريقة عمل مخلل الباذنجان المقطع للشيف زينب مصطفىمقادير مخلل الباذنجان المقطعماء ساخن3 حبات باذنجان رومي2 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم ناعم8 قرون فلفل احمر حار حلقاتنصف ملعقة كبيرة ملحنصف ملعقة صغيرة كركمملعقة كبيرة هريسة شطة1 ونصف ملعقة كبيرة أعشاب منسمةملعقة كبيرة اوراق كارينصف كوب زيت نباتىنصف ملعقة صغيرة خردل حبنصف ملعقة صغيرة كمون حبربع كوب خل6 فص ثوم حلقاتطريقة عمل مخلل الباذنجان المقطع* قطعي الباذنجان أصابع ورشيه بالملح وضعيه على مصفى ويغطى بشىء ثقيل إلى حد ما ليصفى الماء من الباذنجان* اقلي الباذنجان في الزيت واخلطي كل مكونات التتبيلة عدا الكمون والخردل في نصف كوب من زيت قلي الباذنجان* اضيفي الباذنجان المقلي ويقلب كل الخليط ثم توضع حبوب الكمون والمستردة المحمصين ويقلب كل الخليط ويحفظ لمدة 6 شهور داخل الثلاجة ويأخذ منه بالطلب ويحكم الغلق .