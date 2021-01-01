

طريقة عمل كبدة بالردة طريقة عمل كبدة بالردة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كبدة بالردة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



مقادير كبدة بالردة



كبدة شرائح

ردة

دقيق

ثوم

ملح

عصير ليمون

خل

فلفل حار

كمون ناعم

زيت للقلى





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طريقة تحضير كبدة بالردة* تتبل الكبدة بالخل وعصير الليمون والكمون والثوم والملح* يفضل أن تغطى وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة* يخلط الدقيق والردة* تقلب الكبدة في خليط الدقيق* ترص بين أكياس بلاستيك وتحفظ فى الفريزر حتى الاستخدام* تقلى في كمية مناسبة من الزيت وتقدم مع البقدونسفوائد الكبدةيتمثل الدور الأساسي لفيتامين ك في تسهيل تخثر الدم بشكل صحيح، لهذا السبب يخشى الكثير من الأشخاص وخاصة مرضى السكري من تناول كبد الدجاج.ويعاني مرضى السكري عادة من مخاطر تجلط الدم.ـهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين والذين يحتوي دمهم على مستويات عالية من بروتين يسمى الفيبرينوجين، وهو المكون الذي يجعل الدم كثيفًا ويسهل تجلطه.وهناك اعتقاد خاطئ بين مرضى السكري بأن تناول كبد الدجاج يزيد من خطر تجلط الدم لأن فيتامين ك يعزز تخثر الدم، وبالتالي فإن مرضى السكري الذين يقاومون الأنسولين قد يزيدون من فرصهم في الحصول على دم عشوائي في أوعيتهم.فوائد كبدة الدجاج لفقر الدمتحتاج خلايا الدم الحمراء في جسمك إلى الحديد والفيتامينات لنقل الأكسجين والوقاية من حالات مثل فقر الدم، حيث يفتقر جسمك إلى خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها، تستنفد الحالة الأكسجين في جسمك ويمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق، بفضل محتواه من الحديد والفيتامينات، يمكن أن يساعد كبدة الدجاج في مكافحة نقص فيتامين ب 12.فوائد الكبدة للشعريمكن للأشخاص الذين يعانون من أنفاض مستويات الأندروجين أن يعانون أيضًا من بطء نمو الشعر وقشرة الرأس، سيساعد تعديل نظامك الغذائي، والتأكيد على الخيارات الغنية بالزنك مثل المحار، إلى جانب سرطان البحر والمحار والكبد ولحم البقر قليل الدهن وجنين القمح - على تجنب تساقط الشعر والحفاظ على بشرتك لامعة وصحية.