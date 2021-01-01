طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة



كالزوني فاهيتا اللحم كالزوني فاهيتا اللحم

يعتبر كالزوني فاهيتا اللحم من الكلات اللذيذة والشهية التي يفضلها الكثير، فهو طريقة جديدة ومبتكرة لعمل السندوتشات في المنزل مثل المحلات.



وتفضل العديد من الأمهات التنوع بشكل يومي في أطباق السفرة، وتقديم أشهى الأكلات لأطفالها، وكالزوني فاهيتا اللحم أحد أشهى الأطباق..



مقادير كالزوني فاهيتا اللحم

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عجينه العشر دقائق:5 كوب دقيقربع كوب لبن بودرة2 ملعقة كبيرة خميرة2 ملعقة كبيرة سكر2 كوب ماء دافئنصف كوب زيت للحشوة:قطعه ستيكبصلفلفل الوانكزبرةبابريكاكمونزيتجبنه شيدرجبنة موزاريلاللتقديم:افوكادوطماطمليمونبصلخلزيت زيتونطريقة تحضير كالزوني فاهيتا اللحمللعجينة:* تعجن المكونات جيدا ثم تترك لتخمرللحشوة:* • يشوح الستيك فى زبدة على النار ثم يضاف فلفل ألوان وبصل وتتبل بملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا* • تفرد العجينة في صينية وتحشى بحشوة اللحمة وترش الجبنة الشيدر* • تترك لمدة نصف ساعة لتخمر ثم تدهن بالبيض وترش بالجبن على الوجه* • ثم تدخل الفرن حتى تنضج* • للتقديم يخلط افوكادو بيوريه وطماطم وبصل ويتبل بالليمون وخل مع كالزوني فاهيتا اللحم.