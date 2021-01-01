فيليه سمك بالعسل والصويا
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فيليه سمك بالعسل والصويا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الأسماك .
مقادير فيليه سمك بالعسل والصويا
نصف كيلو فيليه منزوع الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون
4 فص ثوم مفروم
2 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة طعام زيت زيتون
نصف كوب صويا صوص
نصف كوب عسل
طريقة تحضير فيليه سمك بالعسل والصويا
* ضعي السمك في كيس قابل للغلق أو وعاء متوسط الحجم.
* في وعاء صغير اخلطي جميع مكونات التتبيلة حتى تتجانس.
* اسكبي نصف التتبيلة على السلمون واحتفظي بالنصف الآخر لحين استخدامها.
* انقعي السلمون في التتبيلة وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
* إحضار مقلاة متوسطة وضعي فيها الزيت واتركيه حتى يسخن.
* اطهى السمك على جانب واحد لمدة 2-3 دقائق ثم اقلبيه على الجانب الآخر
* واطهيه لمدة 1-2 دقيقة إضافية.
* ارفعي السمك من المقلاة واتركيه جانباً.
* صبي ما تبقى من التتبيلة وخفضي النار حتى تغلي
* قدمي السمك ساخناً مع باقي التتبيلة
فوائد السمك
على الرغم من فوائده الكثيرة لصحتك إلا ان الكثيرين يجهلون فائدة تناول السمك ونقدم إليك أبرز فوائد تناوله، وفقا لما عرضه موقع هيلث لاين، خصوصا وأن الأسماك تعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للغاية لجسمك وعقلك….
فوائد تناول السمك 3 مرات على الأقل فى الأسبوع وفقا لموقع هيلث لاين
1. غنية بأحماض أوميجا 3
يحتوى السمك على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.
2. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا له علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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3. يعزز صحة الدماغ
يرتبط تناول الأسماك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام لديهم قدرة أكبر على التركيز.
4. يحارب الاكتئاب
قد تحارب أحماض أوميجا 3 الدهنية الاكتئاب بمفردها وعند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب.
5. مصدر غذائي جيد لفيتامين د
تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د) ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام والجسم.
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