طريقة عمل عجة الباذنجان للشيف شربيني



عجة الباذنجان عجة الباذنجان

تعد عجة الباذنجان من الأكلات الشعبية الجديدة وهى تتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية وتمنح الشعور بالشبع السريع .



نقدم لكم طريقة عمل عجة الباذنجان في الفرن للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عجة الباذنجان في الفرن

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باذنجانبيكنج باودرعصير ليمونزعفرانزيت ذرةبصلبيضثومبقدونسدقيقشبتطماطمفلفل الوانملحفلفل أسودطريقة عمل عجة الباذنجان في الفرن* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم قطعي الفلفل الألوان في طاسة على النار ضعي البصل مع زيت حتى يحمر، ثم اضيفي اليه الفلفل الألوان والفلفل الحار* قطعي الطماطم مكعبات ثم اضيفيها الى الطاسة و قطعي الباذنجان مكعبات ورشي عليه الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن* في طاجن الفرن ادهنيه بالزيت ورشي عليه قليل من البقسماط و اخلطي الباذنجان المقلي مع خليط الخضروات السابق اعداده اضيفي اليه ملح وفلفل وبيكنج باودر* اخفقي البيض جيدا اضيفيه اليه الخليط في الطاجن وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدمي عجة الباذنجان مع العيش البلدي.