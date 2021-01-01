

طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية

يعتبر طاجن كفتة بالفرن من اشهي الوصفات التي تحضر في المغرب، وهي وصفة غير مكلفة وصحية أيضا، ويمكن إعداد طاجن كفتة بالفرن على الغداء و تقديمها مع الأرز او العيش.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية الأصلية وبمكونات بسيطة من داخل مطبخك، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها، بالإضافة إلى انه يمكن تحضيرها بجانب العديد من الوصفات الأخرى في المناسبات.





طاجن كفتة بالفرن

مقادير طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن

4 بيضات

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة مفرومة

2 ملعقة صغيرة من البابريكا

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ملعقة صغيرة من الكمونملعقة صغيرة من الملحنصف ملعقة صغيرة من القرفةربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسودربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحارربع كوب من البقدونس المفرومربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعمكيلو من الطماطم المقطعة إلى مكعباتبصلة مفرومة فرما ناعماملعقة صغيرة ونصف من البابريكاملعق صغيرة ونصف من الكمونملعقة صغيرة ونصف من الملحربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار3 ملاعق من البقدونس المفروم3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة3 فصوص ثوم مفرومربع كوب من الماءثلث كوب من زيت الزيتونطريقة عمل طاجن كفتة بالفرن1- نضع طاسة على النار ونضيف إليها الزيت وصلصة الطماطم والبصل والبقدونس.2- يضاف إليهم الكزبرة والثوم، وتقلب المكونات ونتبلها بالملح والفلفل الأحمر.3- نضيف الكمون والبابريكا، ونترك المكونات على النار حتى الغليان.4- نهدئ درجة الحرارة عليهم، ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة حتى تتسبك الصلصة.5- يتم خلط اللحم مع البصل، ويضاف البقدونس والكزبرة وتتبل بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر.6- يضاف إليهم البابريكا والكمون والقرفة.7- يتم تقليب المكونات، ونقوم يخلطها جيداً حتى تتشكل عجينة.8- تشكل اللحم إلى كرات صغيرة الحجم، وتتم إضافة الصلصة إليها.9- نضيف القليل من الماء على الكفتة، ونتركها على النار حتى تنضج.10- توضع فى طاجن الكفتة ويتم وضعها بالفرن المتوسط الحرارة حتى يحمر لونها، وتقدم ساخنة على المائدة.