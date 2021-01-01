طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية
يعتبر طاجن كفتة بالفرن من اشهي الوصفات التي تحضر في المغرب، وهي وصفة غير مكلفة وصحية أيضا، ويمكن إعداد طاجن كفتة بالفرن على الغداء و تقديمها مع الأرز او العيش.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية الأصلية وبمكونات بسيطة من داخل مطبخك، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها، بالإضافة إلى انه يمكن تحضيرها بجانب العديد من الوصفات الأخرى في المناسبات.
طاجن كفتة بالفرن
مقادير طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن
4 بيضات
نصف كيلو من اللحم المفروم
بصلة مفرومة
2 ملعقة صغيرة من البابريكا
ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من القرفة
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار
ربع كوب من البقدونس المفروم
ربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعم
كيلو من الطماطم المقطعة إلى مكعبات
بصلة مفرومة فرما ناعما
ملعقة صغيرة ونصف من البابريكا
ملعق صغيرة ونصف من الكمون
ملعقة صغيرة ونصف من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار
3 ملاعق من البقدونس المفروم
3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
ربع كوب من الماء
ثلث كوب من زيت الزيتون
طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن
1- نضع طاسة على النار ونضيف إليها الزيت وصلصة الطماطم والبصل والبقدونس.
2- يضاف إليهم الكزبرة والثوم، وتقلب المكونات ونتبلها بالملح والفلفل الأحمر.
3- نضيف الكمون والبابريكا، ونترك المكونات على النار حتى الغليان.
4- نهدئ درجة الحرارة عليهم، ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة حتى تتسبك الصلصة.
5- يتم خلط اللحم مع البصل، ويضاف البقدونس والكزبرة وتتبل بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر.
6- يضاف إليهم البابريكا والكمون والقرفة.
7- يتم تقليب المكونات، ونقوم يخلطها جيداً حتى تتشكل عجينة.
8- تشكل اللحم إلى كرات صغيرة الحجم، وتتم إضافة الصلصة إليها.
9- نضيف القليل من الماء على الكفتة، ونتركها على النار حتى تنضج.
10- توضع فى طاجن الكفتة ويتم وضعها بالفرن المتوسط الحرارة حتى يحمر لونها، وتقدم ساخنة على المائدة.
التعليقات على طريقة عمل طاجن كفتة بالفرن على الوصفة المغربية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق