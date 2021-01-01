

صينية بطاطس باللحمة المفرومة صينية بطاطس باللحمة المفرومة

تعد صينية بطاطس باللحمة المفرومة من الطرق الجديدة والمميزة التى يمكن إعداد صينية البطاطس بها



نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير صينية بطاطس باللحمة المفرومة

صلصة طماطم

لحمة مفرومة

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بصلبهاراتملحفلفل اسودبطاطسلبنبقدونسدقيقجبنة موتزاريلاجبنة رومي مبشورةبقسماطكريمة لبانيمكعب مرقةزعترسمنةثومطريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة وزعتر طازج مفروم وثوم مفروم وبهارات* ضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل بعد ان يحمر البصل ثم ضيفي بقدونس مفروم وصلصة طماطم وقلبيها جيدا* ضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة الى الطاسة ثم ادهني البايركس بالسمنة والبقسماط و ضعي خليط البطاطس واللحمة المفرومة* ضعي دقيق بنفس مقدار السمنة حتى يذوب الدقيق تماما في حلة على النار ثم ضيفي اللبن وحركيه حتى يغلي و ضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي ثم صبيها على الطاجن* رشي على الوجه جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة و ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم تقدم صينية بطاطس باللحمة المفرومة مع الأرز أو العيش.