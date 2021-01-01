طريقة عمل شوربة الجبنة للشيف شربيني

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شوربة الجبنة

تعد شوربة الجبنة من الأكلات الجديدة التى تمتلك مذاقا مميزا يعجب الأطفال والكبار ويمكن تقديمها بجانب أطباق عديدة.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الجبنة

صدور دجاج

جبنة مبشورة

جزر

مشروم
ثوم

اعشاب

جبنة كريمية

كمون

فلفل حار

زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة الجبنة

* ضعي الزبدة مع بصل وثوم مفروم وجزر مبشورة في حلة على النار و اضيفي قطع صدور الدجاج والمشروم القطع وقلبيهم جيدا

* اضيفي الملح والفلفل والكمون و ارفعي قطع الدجاج بعد أن تنضج من الحلة

* افرمي الخليط في الحلة باستخدام خلاط كهربائي و اضيفي الجبنة المبشروة والكريمية واتركيها لتغلي اعيدي قطع الدجاج ثم قدمي شوربة الجبنة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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