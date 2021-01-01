طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة



سلطة الفتوش سلطة الفتوش

تعد سلطة الفتوش من السلطات العربية الشهيرة، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها بجانب الطعام، ويمكن إعدادها في المنزل بالكثير من الوثفات السهلة والشهية.



وإليكم طريقة عمل سلطة الفتوش للشيف مروة مهنى..



مقادير سلطة الفتوش

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خيارحزمة بقدونس2 فص ثوم مفروم2 ليمونةحزمة نعناع طازج¼ بصل احمر3 طماطم2 ملعقة دقة زعترملحسماقزيت زيتونخبز شامى محمصطريقة تحضير سلطة الفتوش* تخلط جميع المكونات، وتقدم باردةوصفة أخرى لـ سلطة الفتوشمقادير الفتوشعصير ليمونةنصف كوب زيت زيتون1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة نعناع جاف2 ملعقة كبيرة دبس رمان3 ثمرة طماطم مكعبات وسط2 ثمرة خيار مكعبات وسطنصف ثمرة خس كابوتشابصلة بيضاءمكعبات خبز شامي محمرليمون أضاليا شرائحطريقة تحضير الفتوش* تخلط الطماطم والخيار والخس والبصل في طبق التقديم* يخلط عصير الطماطم والثوم والخل والنعناع ويضاف الخليط على الوجه* يزين الوجه بالخبز ويرش بدبس الرمان وزيت الزيتون ويقدم