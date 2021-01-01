طريقة عمل دجاج بورستيد لـ أميرة شنب

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طريقة عمل دجاج بورستيد

يعد الـ دجاج بروستيد من أشهر الأكلات التى انتشرت حديثا فى مجتمعنا ويعشقها الشباب بشكل خاص وتقدمها أكبر المطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل دجاج بورستيد بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ .

مقادير دجاج بورستيد

دجاج مقطع مع الجلد الي 8 قطع

التتبيلة
ملعقة كبيرة ثوم بودرة

قطعة كبيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة فلفل اسود ناعم
كوب لبن رايب

عصير ليمون

بابريكا

بصل بودرة

زعتر فريش

بيض

كريمة

ملح وفلفل

دقيق

كورن فليكس

بقسماط

نصف كوب بهارات بروستيد

زيتالصوصمستردة

كاتشب

مايونيز

طريقة عمل دجاج بورستيد

* اخلطي اللبن الرايب مع البابريكا و عصير الليمون و التوابل مع الزعتر و يقلبوا جيدا ضيفى الدجاج الى الخليط .

*يتبل البقسماط مع الكون فليكس ايضا بنفس التوابل و البهارات ثم اخفقى البيض مع الكريمة و ملح وفلفل

* اخرجى الدجاج من التتبيلة ثم يغمس فى البيض و الدقيق و البقسماط ثم يحمر فى زيت غزير حتى يكتسب اللون ضعي الدجاج على رف الفرن حتى يكتمل النضج تماما ثم يرفع و يقدم مع الكاشتب و المايونيز ويقدم مع دجاج بورستيد.

المصدر: elbalad

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