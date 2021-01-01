طريقة عمل دجاج بورستيد لـ أميرة شنب



طريقة عمل دجاج بورستيد طريقة عمل دجاج بورستيد

يعد الـ دجاج بروستيد من أشهر الأكلات التى انتشرت حديثا فى مجتمعنا ويعشقها الشباب بشكل خاص وتقدمها أكبر المطاعم.



نقدم لكم طريقة عمل دجاج بورستيد بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ .



مقادير دجاج بورستيد

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دجاج مقطع مع الجلد الي 8 قطعالتتبيلةملعقة كبيرة ثوم بودرةقطعة كبيرة زنجبيلملعقة صغيرة فلفل اسود ناعمكوب لبن رايبعصير ليمونبابريكابصل بودرةزعتر فريشبيضكريمةملح وفلفلدقيقكورن فليكسبقسماطنصف كوب بهارات بروستيدزيتالصوصمستردةكاتشبمايونيزطريقة عمل دجاج بورستيد* اخلطي اللبن الرايب مع البابريكا و عصير الليمون و التوابل مع الزعتر و يقلبوا جيدا ضيفى الدجاج الى الخليط .*يتبل البقسماط مع الكون فليكس ايضا بنفس التوابل و البهارات ثم اخفقى البيض مع الكريمة و ملح وفلفل* اخرجى الدجاج من التتبيلة ثم يغمس فى البيض و الدقيق و البقسماط ثم يحمر فى زيت غزير حتى يكتسب اللون ضعي الدجاج على رف الفرن حتى يكتمل النضج تماما ثم يرفع و يقدم مع الكاشتب و المايونيز ويقدم مع دجاج بورستيد.