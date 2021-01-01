طريقة عمل بودينج الموز والكراميل شهي ولذيذ



بودينج الموز والكراميل بودينج الموز والكراميل

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج الموز والكراميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البودينج .



مقادير بودينج الموز والكراميل



بودينج120 جرام سكر بني

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1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر3 موز مستوية ومهروسة2 موز مقطعة شرائح200 مل حليب85 جرام زبدة مذابة1 بيضة مخفوقة1 ملعقة صغيرة فانيليا توبينج كراميل150 جرام سكر بني5 ملعقة كبيرة عسل أبيض نصف كوب كريمةطريقة تحضير بودينج الموز والكراميل* في العجان، يخفق بيض وفانيليا وسكر بني ثم تضاف الزبدة تدريجيا، مع استمرار الخفق* يضاف الموز والدقيق واللبن ويخفقوا جيدا، ثم يضاف الموز الشرائح ويقلب باليد* يوضع خليط البودينج في قالب كيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 35 دقيقةتوبينج* يخلط سكر بني وعسل على النار، ويقلب الخليط حتى الذوبان ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى الغليان، وبعدها ترفع من على النار* يرش التوبينج على وجه البودينج