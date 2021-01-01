طريقة عمل بودينج الموز والكراميل شهي ولذيذ

بودينج الموز والكراميل
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج الموز والكراميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البودينج .
مقادير بودينج الموز والكراميل
بودينج120 جرام سكر بني
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
3 موز مستوية ومهروسة
2 موز مقطعة شرائح
200 مل حليب
85 جرام زبدة مذابة
1 بيضة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة فانيليا توبينج كراميل
150 جرام سكر بني
5 ملعقة كبيرة عسل أبيض نصف كوب كريمة
طريقة تحضير بودينج الموز والكراميل
* في العجان، يخفق بيض وفانيليا وسكر بني ثم تضاف الزبدة تدريجيا، مع استمرار الخفق
* يضاف الموز والدقيق واللبن ويخفقوا جيدا، ثم يضاف الموز الشرائح ويقلب باليد
* يوضع خليط البودينج في قالب كيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 35 دقيقة
توبينج
* يخلط سكر بني وعسل على النار، ويقلب الخليط حتى الذوبان ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى الغليان، وبعدها ترفع من على النار
* يرش التوبينج على وجه البودينج
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