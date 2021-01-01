

طريقة عمل الليمون بالنعناع بأربع نكهات وأبرز فوائده الصحية طريقة عمل الليمون بالنعناع بأربع نكهات وأبرز فوائده الصحية

تتميز طريقة عمل الليمون بالنعناع في المنزل بالسهولة، نظرا لأن الوصفة تتكون من مكونات سهلة وغير مكلفة ومتوفرة في معظم المنازل، ويعد مشروب الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة في فصل الصيف إليكم أفضل 4 طرق لعمل الليمون بالنعناع وكذلك أهم الفوائد للصحة والجسد.



طريقة عمل الليمون بالنعناع المجفف

طريقة عمل الليمون بالنعناع بـ 4 طرق مختلفة أبرز فوائده للصحة العامة



المكونات

ثمرتان من الليمون.

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ملعقتان صغيرتان من النعناع المجفف.3 أكواب من الماء الفاتر.ربع كوب من الحليب كامل الدسم.كمية من السكر للتحلية حسب الرغبة.كمية من مكعبات الثلج.طريقة تطبيق الوصفةفي آلة تحضير الطعام يتم وضع كل المكونات السابقة كلها وخفقها لمدة دقيقتين إلى 3، وبعد ذلك يتم تصفيتها بواسطة مصفاة ضيقة الفتحات ويسكب المشروب في أكواب مع القليل من مكعبات الثلج، ويقدم باردا، ويمكن تزيين الكوب بواسطة شريحة من الليمون أو ورقتين من النعناع.طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المثلجطريقة عمل الليمون بالنعناع بـ 4 طرق مختلفة أبرز فوائده للصحة العامةالمكونات4 ثمرات من الليمون المقشر.1 لتر من الماء المثلج.كمية من أوراق النعناع الطازجة.كمية من السكر حسب الرغبة.طريقة تطبيق الوصفةيتم غسل الليمون وتقشيره وتقطيعه إلى 4 أجزاء وبعد ذلك يتم وضعه في آلة تحضير الطعام مع القليل من أوراق النعناع الطازجة والسكر ويضاف الماء ويتم سحق كل المكونات مع بعضهم البعض وتصفى جيدا وبعد ذلك يتم خفق المكونات مرة أخرى بعد أن تم تصفيتها، وبعد ذلك يتم تقديمه في أكواب مع مكعبات الثلج.طريقة عمل الليمون بالنعناع الساخنطريقة عمل الليمون بالنعناع بـ 4 طرق مختلفة أبرز فوائده للصحة العامةالمكوناتثمرة واحدة من الليمون.كوب من الماء.أوراق من النعناع الطازجة.سكر حسب الرغبة «ويمكن استخدام العسل الأبيض بدلا من السكر»طريقة تطبيق الوصفةفي وعاء صغير على النار يتم وضع الماء مع ورق النعناع وبعد ذلك يتم إضافة ثمرة الليمون مقطعة إلى شرائح رفيعة، ويترك حتى يغلي، بعد ذلك يرفع من على النار ويترك في الكوب ويضاف إليه السكر أو العسل الأبيض ويزين بشرائح الليمون وأوراق النعناع ويقدم ساخنا.طريقة عمل الليمون بالنعناع والحليبطريقة عمل الليمون بالنعناع بـ 4 طرق مختلفة أبرز فوائده للصحة العامةالمكونات5 ثمرات من الليمون.ربع كوب من أوراق النعناع الطازج.4 أكواب من الماء.2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.طريقة تطبيق الوصفةيقشر الليمون ويقطع إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يوضع في آلة تحضير الطعام ويضاف إليه الماء والحليب والسكر ويتم خفق كل المكونات السابقة وبعد ذلك يتم إضافة أوراق النعناع ويخفق مرة أخرى على أعلى سرعة ممكنة ولمدة 10 دقائق على الأقل وبعد ذلك يسكب العصير في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج ويقدم باردا.فوائد مشروب الليمون بالنعناعطريقة عمل الليمون بالنعناع بـ 4 طرق مختلفة أبرز فوائده للصحة العامةمن المشروبات المنعشة للغاية في فصل الصيف وهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يمدها للجسم من خلال شرب كوب من هذا المشروب الرائع بشكل يومي، إليكم أبرز فوائد مشروب الليمون بالنعناع.يعمل مشروب الليمون بالنعناع على علاج بعض المشاكل التي تواجه الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم.يمكن لمزيج الليمون مع النعناع أن يحافظ على سلامة القلب وتحسين أدائه في ضخ الدم للجسم من خلال حماية الأوعية والشرايين.يقوي من العضلات لذلك يعد من المشروبات المفضلة للرياضيين المحترفين ومحبي كمال الأجسام.يزيد من نشاط الدورة الدموية ويساعد في إبقاء الجسم منتعشا وصحيا.كما يمكن تحليته بملعقة من العسل الأبيض بدلا من السكر ويصبح مشروبا مناسبا للغاية للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا بهدف التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأن هذا المزيج يمكنه أن يحفز الخلايا على حرق المزيد من السعرات الحرارية ومد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم.يمكن استخدام عصير الليمون بالنعناع للتخلص من الأوجاع التي تصيب القولون وكذلك المعدة بشكل عام.ينظف الأمعاء ويخلص المعدة من بقايا الطعام كما أنه ينظم من حركة الجهاز الهضمي.كما أن الليمون يزيد من جمال ونضارة البشرة ويعزز من الطلة الشبابية.مشروب مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على المحافظة على الجسم، وكذلك يساهم في مرونة الجلد ويمنع من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.كما أن الليمون يحتوي على حمض الستريك والذي يساهم في إذابة الحصى التي يمكن أن تتكون في المرارة وكذلك تذيب ترسبات الكالسيوم التي تتجمع في الكلى.مشروب الليمون بالنعناع من المشروبات التي تساعد على معالجة أمراض التنفس إذا تم شربه ساخنا بشكل يومي.من المشروبات التي تجعل الجسم يشعر بالاسترخاء ويعالج الأرق.أما النعناع فيمكنه بقوة وبفعالية التخلص من انتفاخ البطن والغازات المتعبة.كما يساهم في المحافظة على صحة الفم واللثة، ويخلص الفم من الروائح الكريهة.من المشروبات الخفيفة التي يمكنها أن تخفف من أوجاع الدورة الشهرية للسيدات.