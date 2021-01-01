نقدم لكم في لهلوبة طريقة عمل الكوارع المسلوقة، والتي تعتبر من أكثر الأكلات الصحية التي ينصح بتناولها، وخاصًة من يعانون من مشاكل في المفاصل والركبة، فهي تحتوي على نسبة عالية من المادة الجيلاتينية، التي تحتاجها المفاصل للحفاظ على صحتها، كما تحتوي الكوارع المسلوقة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور.
وتعتبر الكوارع المسلوقة وسيلة للحصول على بروتين سهل الهضم والامتصاص، للاستفادة من جميع العناصر الغذائية الغنية بها، وإلى جانب فوائدها على الصحة، يجب معرفة السعرات الحرارية للكوارع المسلوقة، لكل من يحسب سعراته الحرارية اليومية للطعام، حيث تحتوي كل 100 جرام من الكوارع المسلوقة على 135 سعر حراري.
وتعتبر الكوراع أحد الوجبات الشعبية المصرية اللذيذة، التي يشتهر بها المطبخ المصري على وجه الخصوص، ويكثر تقديمها في موسم عيد الأضحى المبارك، وإذا كنتِ تجهلين تحضير الكوارع المسلوقة، سوف نقدم لك وصفة سهلة وسريعة ولا تأخذ سوى دقائق معدودة، ومن خلال هذا الموضوع، نقدم لكم طريقة عمل الكوارع المسلوقة الشهية، لكل محبيها، لتقديم وجبة لذيذة ذات قيمة غذائية عالية، وبالهنا والشفا.
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