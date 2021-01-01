تعد الكفتة من أشهى الأكلات السريعة التى تستطيع ربة المنزل إعدادها بسرعة شرط توفر لحمة مفرومة وعدم فرمها وقت إعداد الكفتة.
ويمكن عمل الكفتة بوصفات عديدة ومتنوعة، حيث ظهرت فى السنوات الأخيرة العديد من الوصفات الشهية مثل الكفتة البانيه.
نقدم لكم طريقة عمل الكفتة البانيه بالمشروم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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