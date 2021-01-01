طريقة عمل الكرواسون وبودينج الزبدة..خطوة بخطوة

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صورة الخبر: الكرواسون
الكرواسون

يعد الكرواسون من المخبوزات الشهية، التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن إعداد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لتناولة على الإفطار بجانب النسكافيه.

وإليكم طريقة جديدة ومبتكرة لعمل الكرواسون…

مقادير الكرواسون وبودينج الزبدة

بودينج:200 ملى كريمة

400 ملى حليب

3 بيض

75 جرام سكر
ملعقة صغيرة فانيليا

بشر برتقال

50 جرام زبدة درجة حرارة الغرفة

8 كرواسون نصفين

نصف كوب مربى برتقال

الجليز:مربى برتقال

طريقة تحضير الكرواسون وبودينج الزبدة

• البودينج:

- ضيفي الكرواسون إلى الخليط السابق ثم حركي بعناية.

- ثم يخلط مربى البرتقال في قليل من الماء ويرش على الوجه.

- ويوضع الكرواسون في بيركس ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر الوجه

- ويقدم بالهنا

المصدر: elbalad

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