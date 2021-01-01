طريقة عمل الكرواسون وبودينج الزبدة..خطوة بخطوة



الكرواسون الكرواسون

يعد الكرواسون من المخبوزات الشهية، التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن إعداد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لتناولة على الإفطار بجانب النسكافيه.



وإليكم طريقة جديدة ومبتكرة لعمل الكرواسون…



مقادير الكرواسون وبودينج الزبدة

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بودينج:200 ملى كريمة400 ملى حليب3 بيض75 جرام سكرملعقة صغيرة فانيليابشر برتقال50 جرام زبدة درجة حرارة الغرفة8 كرواسون نصفيننصف كوب مربى برتقالالجليز:مربى برتقالطريقة تحضير الكرواسون وبودينج الزبدة• البودينج:- ضيفي الكرواسون إلى الخليط السابق ثم حركي بعناية.- ثم يخلط مربى البرتقال في قليل من الماء ويرش على الوجه.- ويوضع الكرواسون في بيركس ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر الوجه- ويقدم بالهنا