طريقة عمل الكبدة مثل المحلات للشيف نجلاء الشرشابي

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طريقة عمل الكبدة

ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل الكبدة بمذاق مميز مثل الأنواع الشهية المباعة فى المحلات، ولكن لا تعرف السر الذي يجعلها أجمل من الكبدة التى يتم إعدادها فى المنزل .

نقدم لكم طريقة عمل الكبدة كالمحترفين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبدة

كبدة

بصل

فلفل ألوان

ثوم مفروم
عصير ليمون

سمنه

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

طريقة تحضير الكبدة فى المنزل
* ضعي عصير الليمون مع الكبدة ثم تشوح فى السمنة على نار هادئة

* أضيفي الملح والفلفل الأسود ثم الفلفل الألوان ويقلب الخليط جيدا حتى النضج ولا تتركيها تحترق

* إذا رغبتى فى عمل صوص الكبدة فيكنك إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب تمام النضج .

* ضعى الكزبرة المفرومة والثوم ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج وتزين بالخضرة وتقدم مع العيش البلدى والسلطة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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