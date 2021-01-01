ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل الكبدة بمذاق مميز مثل الأنواع الشهية المباعة فى المحلات، ولكن لا تعرف السر الذي يجعلها أجمل من الكبدة التى يتم إعدادها فى المنزل .
نقدم لكم طريقة عمل الكبدة كالمحترفين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الكبدة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل الكبدة مثل المحلات للشيف نجلاء الشرشابي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق