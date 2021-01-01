طريقة عمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف



القهوة الفرنساوى القهوة الفرنساوى

أزاى أعمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف سؤال قد يتبادر من وقت لآخر لدى عشاق تناول القهوة، ونقدم إليك طرق مختلفة لعمل القهوة منها طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب وطريقة تحضير القهوة الفرنساوى الجاهزة وطريقة تحضير القهوة الفرنساوى بوش….







مقادير طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب

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ملعقة نسكافيهملعقة كاكاوملعقة سكرنصف كوب ماءنصف كوب حليبطريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب بالخطواتفي وعاء على النار قومى بوضع كوب من الماء وقومى بمزج الحليب مع الماء حتى يغلي وضيفي ملعقة النسكافيه أو البن مع السكر.ضيفي ملعقة كاكاو وقلبي الخليط على نار هادئة وأتركي المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها .مقادير عمل القهوة الفرنساوى2ملعقة كريمة خفقنصف كوب حليب4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزةملعقة سكر ( ضيفي السكر حسب رغبتك )2 كوب حليبطريقة عمل القهوة الفرنساوى الجاهزةفي وعاء على نار هادئة قومى بغلى الحليب وأضيفي القهوة والسكر وقلبي المكوناتفى وعاء قومي بخفق الكريمة والحليب حتى تصبح قوامها كثيف وصبي القهوة في اكوابأضيفى كريمة الخفق فوق القهوة وتمتعى بمذاق مميز ومختلفمقادير طريقة عمل القهوة الفرنساوى بوشكوب حليبكوي ماء2 ملعقة من بن القهوة الفرنسيةملعقة كبيرة من بودرة الكاكاوطريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب :وفي وعاء آخر ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاو ثم أضيفى الحليب المغلىقلبي المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكوناتبعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي واتركيها على النار تغلي دقيقتين ثم صبيها في الفناجين .طريقة عمل القهوة الفرنسية الجاهزة بالبندقمكونات القهوة الفرنسية بالبندق :ملعقة كبيرة من النسكافيهملعقة كبيرة من بودرة الكاكاملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندقنصف كوب حليبنصف كوب ماءطريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق :في وعاء اخلطي كافة المكونات ماعدا الحليب وقلبي المكونات جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات بعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي .أتركى المكونات تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجين.