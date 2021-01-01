طريقة عمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف

القهوة الفرنساوى
أزاى أعمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف سؤال قد يتبادر من وقت لآخر لدى عشاق تناول القهوة، ونقدم إليك طرق مختلفة لعمل القهوة منها طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب وطريقة تحضير القهوة الفرنساوى الجاهزة وطريقة تحضير القهوة الفرنساوى بوش….
مقادير طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب
ملعقة نسكافيه
ملعقة كاكاو
ملعقة سكر
نصف كوب ماء
نصف كوب حليب
طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب بالخطوات
في وعاء على النار قومى بوضع كوب من الماء وقومى بمزج الحليب مع الماء حتى يغلي وضيفي ملعقة النسكافيه أو البن مع السكر.
ضيفي ملعقة كاكاو وقلبي الخليط على نار هادئة وأتركي المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها .
مقادير عمل القهوة الفرنساوى
2ملعقة كريمة خفق
نصف كوب حليب
4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزة
ملعقة سكر ( ضيفي السكر حسب رغبتك )
2 كوب حليب
طريقة عمل القهوة الفرنساوى الجاهزة
في وعاء على نار هادئة قومى بغلى الحليب وأضيفي القهوة والسكر وقلبي المكونات
فى وعاء قومي بخفق الكريمة والحليب حتى تصبح قوامها كثيف وصبي القهوة في اكواب
أضيفى كريمة الخفق فوق القهوة وتمتعى بمذاق مميز ومختلف
مقادير طريقة عمل القهوة الفرنساوى بوش
كوب حليب
كوي ماء
2 ملعقة من بن القهوة الفرنسية
ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو
طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب :
وفي وعاء آخر ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاو ثم أضيفى الحليب المغلى
قلبي المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات
بعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي واتركيها على النار تغلي دقيقتين ثم صبيها في الفناجين .
طريقة عمل القهوة الفرنسية الجاهزة بالبندق
مكونات القهوة الفرنسية بالبندق :
ملعقة كبيرة من النسكافيه
ملعقة كبيرة من بودرة الكاكا
ملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندق
نصف كوب حليب
نصف كوب ماء
طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق :
في وعاء اخلطي كافة المكونات ماعدا الحليب وقلبي المكونات جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات بعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي .
أتركى المكونات تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجين.
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