طريقة عمل الصيادية الحمراء للشيف شربيني



طريقة عمل الصيادية الحمراء طريقة عمل الصيادية الحمراء

تعد الصيادية من أجمل الأكلات التى تعتمد على السمك بشكل رئيسي حيث تمتلك مذاقا مميزا وتمتلك القدرة على منح الشعور بالشبع بسرعة.



نقدم لكم طريقة عمل الصيادية الحمراء بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الصيادية الحمراء

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سمك بوريطماطمليمونبصلقرفةكرفسكراتكزبرة خضراءكمونزيتفلفل حارملحفلفل أسودطريقة عمل الصيادية الحمراء* افرمي باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم ثم ضعي صينية على النار وفيها قليل من الزيت وضعي خليط البصل والثوم المفروم فيها اتركيه حتى يحمر تماما* افرمي الكرات والكرفس مع ليمون بقشره وفلفل حار اضيفي اليها الكمون والملح والفلفل والطماطم واستمري في الفرم* بمجرد أن يحمر اضيفي الخليط السابق فرمه مع قليل من الماء واتركيه ليغلي ثم اضيفي السمك إلى الصينية وغطيه بالماء واتركيه ليغلي مرة أخرى ثم قدمى الصيادية بعد نضجها.