طريقة عمل الزبادي بالموز والقرفة.. بالخطوات



الزبادي بالموز والقرفة الزبادي بالموز والقرفة

الزبادي بالموز من الأطعمة أو المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم فيمكن تقديمها بأكثر من طريقة، وهو ملئ بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة النشاط خاصة عند تناوله في بداية اليوم مع وجبة الإفطار.



إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الزبادي بالموز بخطوات بسيطة..



مقادير عصير الزبادي بالموز والقرفة :

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موز .فراولة.لبن.قرفة ناعمة.عسل أبيض.طريقة تحضير عصير الزبادي بالموز والقرفة :* تخلط جميع المكونات في الخلاط.* في أكواب يوضع العصير.* يهرس قليل من الموز مع قليل من القرفة.* ويضاف للأكواب.* ويقدم عصير الزبادي بالموز باردا