الزبادي بالموز من الأطعمة أو المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم فيمكن تقديمها بأكثر من طريقة، وهو ملئ بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة النشاط خاصة عند تناوله في بداية اليوم مع وجبة الإفطار.
إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الزبادي بالموز بخطوات بسيطة..
مقادير عصير الزبادي بالموز والقرفة :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل الزبادي بالموز والقرفة.. بالخطوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق