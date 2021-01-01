طريقة عمل الزبادي بالموز والقرفة.. بالخطوات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الزبادي بالموز والقرفة.. بالخطوات

صورة الخبر: الزبادي بالموز والقرفة
الزبادي بالموز والقرفة

الزبادي بالموز من الأطعمة أو المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم فيمكن تقديمها بأكثر من طريقة، وهو ملئ بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة النشاط خاصة عند تناوله في بداية اليوم مع وجبة الإفطار.

إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الزبادي بالموز بخطوات بسيطة..

مقادير عصير الزبادي بالموز والقرفة :

موز .

فراولة.

لبن.

قرفة ناعمة.
عسل أبيض.

طريقة تحضير عصير الزبادي بالموز والقرفة :

* تخلط جميع المكونات في الخلاط.

* في أكواب يوضع العصير.

* يهرس قليل من الموز مع قليل من القرفة.

* ويضاف للأكواب.

* ويقدم عصير الزبادي بالموز باردا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الزبادي بالموز والقرفة.. بالخطوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
524

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager