

طريقة عمل الحواوشى الإسكندارنى بالعجين فى خطوات بسيطة طريقة عمل الحواوشى الإسكندارنى بالعجين فى خطوات بسيطة

الحواوشى الإسكندرانى واحد من أشهر الأكلات الشعبية التى تشتهر بها المطابخ المصرية، حيث تحرص ربات البيوت على تحضيره، خاصة أنه لا يحتاج إلى وقت كبير في تحضيره، كما أنه من الوجبات التى لا يختلف على عشقها جميع أفراد الأسرة.



ويختلف الحواوشى الإسكندرانى عن الحواوشى المعتاد، فهو نوع من أنواع المعجنات التى يتم تحضيرها بطريقة خاصة، محشوة باللحم المفروم، وفى التقرير التالى تعلمى طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات بسيطة:



مكونات الحواوشي الاسكندراني:

- لحم مفروم

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- نصف كيلو بصل مفروم- 2 ثمرة فلفل أحمر رومي أو حار- 4 ثمرات فلفل أخضر رومي- ملعقة صغيره ملح و فلفل أسود- ربع ملعقة صغيره قرفة- ملعقة صغيرة كبيبة صيني- ملعقة كبيرة بهارات الحواوشيمكونات عجينة الحواوشى الإسكندرانى:- كيلو دقيق مخبوزات- ملعقة صغيرة بيكنج بودر- ملعقة صغيرة ملح- 2 ملعقة كبيرة سكر- خميرة فورية- علبة زبادي- ربع كوب زيت- 2 كوب ماء دافئللوجه:- سمنة أو زبدة أو زيت- جبنة موتزاريلا- جبن شيدر- سمسم- حبة البركة- طريقة عمل اللحم المفروم:- اخلطى كل المكونات مع بعض، واعجنيها بطريقة جيدة حتى تتماسك جيدًا.- اتركيها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.طريقة عمل عجينة الحواوشى الإسكندرانى:- قومى بخلط كل المكونات الجافة من بهارات ودقيق مع بعض، ثم اضيفى كوب الزبادى وكوب واحد من الماء.- قومى بخلط مكونات العجين جيدًا، ثم اضيفى كوب الماء الآخر ولكن ليس مرة واحدة، حسب احتياج الدقيق.- بعد خلط العجين جيدًا، اتركيها لمدة ساعتين حتى تختمر، ثم قومى بعد ذلك بتقسيمها إلى كرات متوسطة الحجم.- قومى بتغطية الكرات واتركيها لمدة 10 دقائق أخرى، ثم ابدأى بفردها مع الاستعانة ببعض قطرات الزيت عند فرد العجين.- قومى بحشو العجين باللحم المفروم، وقومى بعمل بعض الأخرام فى العجين حتى تضمنى بقاءها مغلقة عند تسويتها فى الفرن.- قومى بدهن الحواوشى بالزيت مع وضع حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة.- إذا كنتِ ترغبين فى طهى رغيف الحواوشى بطريقة تشبه البيتزا، يمكنك وضع جبنة شيدر أو موتزاريلا على الوجه.- ضعى الحواوشى فى الفرن على درجة حرارة 220.