

طريقة عمل البفتيك بوصفات كبار الشيفات طريقة عمل البفتيك بوصفات كبار الشيفات

تحتاج طريقة عمل البفتيك في المنزل إلى بعض الحيل والنصائح حتى تنتج عنها قطع شهية من البفتيك اللذيذ، وحتى لا ينفك الغلاف الخارجي له أثناء القلي أو عدم التتبيل بالشكل الصحيح، إليكم الخطوات بالتفصيل على لسان أفضل الشيفات.





المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض، 3 أكواب من البقسماط المطحون طحنا ناعما، كوب واحد من اللبن، كوب من ماء البصل «حيث يتم بشر كمية من البصل وعصرها بواسطة اليدين واستخدام الماء المستخلص من ماء الطماطم » تعصر الطماطم ويتم تصفيتها جيدا، 4 بيضات كبيرة، 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، 2 ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، بهارات بمقدار نص ملعقة صغيرة من كل من الزعتر وروز ماري البودر وكذلك الملح والفلفل والأسود.



طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء صغير يتم وضع التتبيلة الخاصة بالبفتيك عن طريق وضع ماء البصل مع ماء الطماطم مع بعضهما البعض وملعقتين من الزبادي والثوم والبهارات والملح والخل وكل تلك المكونات فيما عدا البفتيك وتمزج جيدا حتى تمام الخلط.

بعد ذلك يتم إحضار كل قطع البفتيك ودقها جيدا بواسطة المدق الخاص بها حتى يتم تفتيت الأنسجة الخاصة باللحم وتصبح سهلة في التتبيل والطهي، يتم عمل فتحات بواسطة سكينة على أحرف البفتيك حتى تظل مفرودة بعد القلي.

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بعد ذلك يتم وضع قطع البفتيك كلها في التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين أو 3 على الأقل، بعد ذلك في وعاء جانبي يتم وضع البيض مع نصف كوب من اللبن مع الملح والفلفل الأسود، ووعاء آخر يتم وضع فيه النشا مع الدقيق والبيكنج بودر.يتم فرد قطع البوفتيك على الدقيق ثم خليط البيض من ثم البقسماط المطحون بهذا الترتيب، ويتم تكرار العملية حتى الانتهاء من كل قطع البفتيك، في زيت ساخن وغزير على النار يتم قلي قطع البفتيك واحدة تلو الأخرى حتى الانتهاء منها، يتم تقديمها بعد تزيينها بالبقدونس المفروم ويقدم بجانبها المكرونة أو الأرز الأبيض مع البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء.طريقة عمل البفتيك بوصفات كبار الشيفاتطريقة عمل البفتيك للشيف الشربينيالمكونات5 شرائح من لحم البفتيك الرفيع للغاية، 100 ملي من ماء البصل، 5 جرامات من الملح، 5 جرامات من الفلفل الأسود المطحون، 5 جرامات من بهارات اللحم المشكلة، 5 جرامات من الثوم البودر، ربع كيلو جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، 3 بيضات كبيرة الحجم، 250 مل من الحليب السائل، 5 جرامات من الملح من أجل تتبيل البيض ومثلها من الفلفل الأسود، نصف كيلو من البقسماط المطحون، ولتر واحد من الزيت من أجل القلي.طريقة تطبيق الوصفةفي وعاء يتم خلط ماء البصل مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والثوم البودر ويخلط جيدا بين المكونات، وبعد ذلك يتم وضع شرائح البفتيك الرفيعة في التتبيلة وتركها لتتشرب التتبيلة جيدا لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة، بعد ذلك يتم وضع البيض مع الحليب والملح والفلفل في وعاء عميق صغيرة والخفق حتى تمتزج المكونات، وفي وعاء آخر يتم وضع كمية الدقيق الأبيض كلها مع الملح والفلفل وبهارات اللحم، ووعاء أخير لوضع البقسماط وإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود.بعد تتبيل البفتيك يتم إحضاره من الثلاجة ووضعه على الدقيق ثم البيض مع الحليب ثم البقسماط بنفس الترتيب وتكرر عملية التغليف بنفس الترتيب حتى يتم الانتهاء من كل قطع البفتيك، بعدها يتم وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تقريبا حتى تتماسك الطبقة الخارجية ولا تتفكك أثناء القلي.يتم وضع كمية الزيت في مقلاة مسطحة على نار متوسطة الحرارة، وبعد التسخين يتم وضع شرائح البفتيك واحدة تلو الأخرى مع ضرورة تحريكها على الجانبين حتى تمام النضج والقلي، ويتم تكرار تلك العملية مع كل شريحة من البفتيك حتى الانتهاء من كل الكمية.في طبق يتم وضع القليل من البقدونس الأخضر الطازج المفروم على الأرضية الخاصة به وبعد ذلك ترص شرائح البفتيك في الطبق وتزيينها بقليل من البقدونس أيضا المفروم من على الوجه ويقدم ساخنا مع قليل من البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء كما يمكن تقديمه بجانب طبق من الأرز بالشعرية أو المكرونة ذات الصلصة الحمراء أيضا، أو حتى تقديمه بجانب صينية من اللازانيا الشهية أو المكرونة بالبشاميل.