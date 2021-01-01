طريقة عمل البانيه المقرمش فى المنزل

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البانيه المقرمش

يعد البانيه من الأكلات الخفيفة وسهلة التحضير فى المنزل ومذاقها لذيذ ومغذية ويمكن إعدادها بسرعة ولكن كيف يتم إعدادها بمذاق شهى.



نقدم لكم طريقة عمل البانيه المقرمش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البانيه المقرمش

دجاج فيليه شرائح

ماء بصل

كاري
كركم

بودرة بصل

بودرة ثوم

ملح

فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

نشا

بيكنج باودر

زيت للقلي

طريقة عمل البانيه المقرمش

* قلبي ماء البصل مع الكارى والكركم والبصل والثوم البودرة مع الملح والفلفل الأسود ثم تتبل شرائح الدجاج بالخليط

* غطي شرائح الدجاج وادخليها الثلاجة وتقلب البيضة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء أو اللبن

* قلبي الدقيق والنشا والبيكنج بودر جيدا ثم يقلب الدجاج فى هذا خليط ثم خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم يقلى البانيه في الزيت ويقدم .

المصدر: elbalad

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