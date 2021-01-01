طريقة علاج ضربة الشمس في الحال



طريقة علاج ضربة الشمس طريقة علاج ضربة الشمس

ضربة الشمس من الأمراض الخطيرة، وإذا أصيب شخص ما بـ ضربة شمس، فاتبعي إجراءات الحماية أولاً، وإذا كنت لا تعلميها يجب عليك الاتصال بالمستشفى على الفور.



ولكن يجب أن تنقلي الشخص إلى بيئة مكيفة الهواء - أو على الأقل منطقة باردة ومظللة - وقم بإزالة أي ملابس غير ضرورية.



يمكنك بقياس درجة حرارة الجسم الأساسية للشخص والبدء في الإسعافات الأولية لتبريدها إلى 101 إلى 102 درجة فهرنهايت، (في حالة عدم توفر موازين الحرارة ، لا تتردد في بدء الإسعافات الأولية.)

قد يعجبك أيضا...

أهم الخطوات الواجب اتباعها لمريض ضربة الشمس..تهوية الهواء فوق المريض أثناء ترطيب بشرته بالماء من الإسفنج أو خرطوم الحديقة.ضعي كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر، لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد ، فإن تبريدها قد يقلل من درجة حرارة الجسم.اغمري المريض في حمام أو حوض به ماء بارد.إذا كان الشخص شابًا وصحيًا وعانى من ضربة شمس أثناء ممارسة الرياضة بقوة - ما يعرف بضربة الحرارة الجهدية - يمكنك استخدام حمام جليدي للمساعدة في تبريد الجسم.لا تستخدمي الثلج للمرضى الأكبر سنًا أو الأطفال الصغار أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أي شخص أصيب بضربة شمس دون ممارسة تمارين شاقة ، القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرا.ومن عوامل الخطر لضربة الشمسمن المرجح أن تؤثر ضربة الشمس على كبار السن الذين يعيشون في شقق أو منازل تفتقر إلى تكييف الهواء أو تدفق الهواء الجيد، تشمل المجموعات الأخرى عالية الخطورة الأشخاص من أي عمر لا يشربون كمية كافية من الماء أو يعانون من أمراض مزمنة أو يشربون كميات كبيرة من الكحول.ترتبط ضربة الشمس ارتباطًا وثيقًا بمؤشر الحرارة، وهو مقياس لمدى سخونة شعورك عند الجمع بين تأثيرات الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء، الرطوبة النسبية التي تصل إلى 60٪ أو أكثر تعوق تبخر العرق ، مما يعيق قدرة الجسم على تبريد نفسه.يزداد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة بشكل كبير عندما يرتفع مؤشر الحرارة إلى 90 درجة أو أكثر، لذلك من المهم - خاصة أثناء موجات الحرارة - الانتباه إلى مؤشر الحرارة المبلغ عنه، وكذلك تذكري أن التعرض لـ ضربة الشمس الكاملة يمكن أن يزيد من مؤشر الحرارة المبلغ عنه بمقدار 15 درجة.