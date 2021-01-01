علبة التونة من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها دن وقت أو مجهود، كوجبة صحية متكاملة، ولكن مشكلتها تواجد طعم ورائحة منفرة "زفارة" بها، قد تتلف طعمها وتناولها، لهذا علينا الالتزام بالخطوات التالية للتخلص من زفارة التونة الجاهزة وتحضيرها، بطعم لا يقاوم بخطوات بسيطة، وهي كالتالي للشيف نجلاء الشرشابى :
خطوات التخلص من زفارة التونة
- أولاً التخلص من زيت الحفظ الموجود في علبة التونة بتصفيتها منه بهدوء.
- توضع ملعقة مياه نظيفة على التونة وتشطف بها برفق وتصفى أيضاً.
- تقلب التونة في وعاء التحضير ويوضع عليها زيت جديد نظيف ويمكن وضعها على النار مجددًا.
- تتبل التونة ببهارات على حسب الرغبة، ولكن الأهم أن يوضع عليها خليط من الخل الأبيض والليمون، لأنهما أهم المكونات التي تخلصها من طعم ورائحة الزفارة.
- تحضر التونة بأي وصفة على حسب الرغبة، سواء ع النشويات مثل المكرونة، أو سلطة مع الخضروات.
ملحوظة:
- يجب الانتباه إلى أن علب التونة، حتى يمكن تخزينها بطريقة صحيحة، تحفظ في الثلاجة والعبوة مغلقة وليست مفتوحة، ما يحافظ عليها من التلف ويجعلها كما هي لأطول مدة، تصل لشهور ما دامت مغلقة.
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التعليقات على طريقة التخلص من زفارة التونة ووصفات تحضيرها فى المنزل
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