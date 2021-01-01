طريقة التخلص من زفارة التونة ووصفات تحضيرها فى المنزل

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صورة الخبر: التونة
التونة

علبة التونة من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها دن وقت أو مجهود، كوجبة صحية متكاملة، ولكن مشكلتها تواجد طعم ورائحة منفرة "زفارة" بها، قد تتلف طعمها وتناولها، لهذا علينا الالتزام بالخطوات التالية للتخلص من زفارة التونة الجاهزة وتحضيرها، بطعم لا يقاوم بخطوات بسيطة، وهي كالتالي للشيف نجلاء الشرشابى :
خطوات التخلص من زفارة التونة


- أولاً التخلص من زيت الحفظ الموجود في علبة التونة بتصفيتها منه بهدوء.
- توضع ملعقة مياه نظيفة على التونة وتشطف بها برفق وتصفى أيضاً.
- تقلب التونة في وعاء التحضير ويوضع عليها زيت جديد نظيف ويمكن وضعها على النار مجددًا.
- تتبل التونة ببهارات على حسب الرغبة، ولكن الأهم أن يوضع عليها خليط من الخل الأبيض والليمون، لأنهما أهم المكونات التي تخلصها من طعم ورائحة الزفارة.
- تحضر التونة بأي وصفة على حسب الرغبة، سواء ع النشويات مثل المكرونة، أو سلطة مع الخضروات.


ملحوظة:
- يجب الانتباه إلى أن علب التونة، حتى يمكن تخزينها بطريقة صحيحة، تحفظ في الثلاجة والعبوة مغلقة وليست مفتوحة، ما يحافظ عليها من التلف ويجعلها كما هي لأطول مدة، تصل لشهور ما دامت مغلقة.

طريقة عمل التونة بالمنزل


نظرا لارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى وانخفاض الدخل نتيجة، للحجر المنزلى وانتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، مما أدى إلى تأثر اقتصاد العالم وليس على الأسر المصرية فقط ففي إطار هذا السياق ،تقدم الشيف رضوي الشربيني طريقة عمل التونة بالمنزل، بتكلفة أقل ومنعا للأضرار .


مقادير تونة

2 كيلو سمك تونة
زيت ذرة
كزبرة
فلفل أسود
3 ورقات لورى
كمون
شطة
طريقة تحضير تونة

* تنظف السمكة ويفصل الرأس والذيل.

* تقطع السمكة جزل

* تغسل السمكة في الماء لتنظيفها من الدماء.

* تنقع السمكة في ملح وفلفل وخل لمدة لا تقل عن ربع ساعة للتخلص من الزفارة.

* نضع السمك في إناء طهي عميق، ونضيف كوب من الزيت ونصف كوب خل.

* نضيف التوابل

* نضع الإناء على نار عالية لمدة خمسة دقائق، ثم نخفض النار للمتوسط ونتركها لنصف ساعة.

* بعد انتهاء النضج.. نصفّي التونة من الزيت ونحتفظ به في إناء جانبي.

* تفصص التونة لقطع صغيرة ونوزعها على أواني التخزين، ثم نضيف الزيت ليغطي بالكامل سطح السمك.

المصدر: elbalad

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