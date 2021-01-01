طرق الوقاية من مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهنى من الأمراض الخطيرة التي تكمن خطورتها في إنه لا يظهر له أعراض في المراحل المبكرة من الإصابة بالمرض، ولكن في المراحل المتأخرة تظهر على المريض بعض الأعراض مثل الإصابة بالغثيان وفقدان الشهية والشعور بمشاكل في التركيز والإدراك، بالإضافة إلى حدوث ألام في الجانب الأيمن، وظهور بقع بنية على الجلد.
وأشار بعض الاطباء إلى ان هناك بعض النصائح التي تحميك من الإصابة بذلك المرض الصامت الخطير بحسب موقع هيلث لاين الطبي:
1- ينصح الأطباء بضرورة الإبتعاد عن تناول الكحوليات، والسجائر و«الشيشة» لإن النيكوتين الموجود بهم يسبب الإصابة بمرض الكبد الدهني.
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