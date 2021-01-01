طبيب يوضح التوقيت المناسب لعمليات شد البطن للنساء



عمليات شد البطن للنساء عمليات شد البطن للنساء

صرح الدكتور هيثم النجار إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن المرشحين لإجراء عملية شد البطن هم الرجال والنساء على حد سواء الذين لم تستجب أجسامهم للرياضة والحمية الغذائية، وكذلك من تظهر لديهن ترهلات البطن بعد الولادة فتتمزق الألياف التي تجعل الجلد متماسكا في منطقة البطن ويترهل الجلد وتضعف العضلات، فهن أكثر المستفيدات من هذه العملية.



وقال الدكتور هيثم النجار تعتبر هذه العملية ضرورية أيضاً لمن انخفضت أوزانهم بشكل سريع مما أدى إلى ترهل الجلد، ويجب العلم أن هذه العملية لا تجرى لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.





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الاحتياطات قبل عملية شد البطنوأضاف الدكتور هيثم النجار قبل عملية شد البطن يجب الانتباه إلى اتخاذ بعض الاحتياطات ومراعاة بعض الأمور قبل اتخاذ قرار إجراء عملية شد البطن وهي أن تكون المرأة ليس لديها نية للحمل لمدة سنة على الأقل بعد العملية، وإجراء تحاليل شاملة، وإعطاء الطبيب تاريخ الشخص المرضي والدوائي، ثم يقوم الطبيب بعد ذلك بفحص طبي شامل للمريض، وأن تكون مناطق الجلد المترهل محددة، ولم تستجب أبداً لنظام الحمية والرياضة.وأكد الدكتور هيثم النجار لا تصلح العملية لمن يعانون من سمنة مفرطة حتى يتم إنقاص أوزانهم، ولو عن طريق جراحات شفط الدهون، حتى يتبقى كمية بسيطة من الدهون والجلد المترهل، ويجب أن يكون المريض في حالة صحية ونفسية جيدة.وأشار الدكتور هيثم النجار يجب التوقف عن التدخين لمدة أسبوعين قبل العملية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على الأسبرين، ويجب الامتناع عن الطعام قبل العملية ب 12 ساعة أو 6 ساعات على الأقل.وتابع الدكتور هيثم النجار في عمليات شد البطن بالكامل يقوم الطبيب بفتح شق على امتداد شد البطن وحول السرة، ثم يرفع الجلد لأعلى ويقوم بشد البطن والعضلات وإزالة الجلد الزائد ويرفع السرة إلى مكانها الجديد، ثم يخيط الطبيب منطقة الجراحة، ويثبت أنبوبين في منطقة أسفل البطن ليتم تصفية الإفرازات المختلفة منها.