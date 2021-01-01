طبيب يكشف سببا غير متوقع للنعاس في النهار

أعلن الدكتور دميتري موناخوف، أخصائي أمراض الكبد، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد.
ويقول الأخصائي في حديث تلفزيوني "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة: ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا ، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد".
ويضيف، تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد.
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