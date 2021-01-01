طبيبة روسية تصف أهم الأطعمة التي تسبب تجلط الدم

أخبرت طبيبة القلب الروسية، آنا كورينيفيتش، بأن تناول أطعمة معينة في كثير من الأحيان خاصة تلك ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.
وأوضحت الطبيبة أن ذلك يترتب عليه أن "الاستهلاك المنتظم لأطعمة مجموعة معينة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بتجلط الدم"، وفقا لما نشره موقع "ميديك فوروم رو" الروسي.
وأضافت: عند الحديث عن تجلط الدم، يقصد الأطباء تكوين جلطات دموية (تخثر) يمكن أن تسد الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين الأكثر أهمية في الجسم وهذا بدوره يساهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووصفت كورينيفيتش المنتجات الغذاية التي قد تسبب تجلط الدم، وقالت:
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