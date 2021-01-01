ضحية من ضحايا حنين حسام "فتاة التيك توك" تخرج عن صمتها



حنين حسام حنين حسام

تحدثت إحدى ضاحيا فتاة "تيك توك" حنين حسام المتهمة بالإتجار في البشر، عن تفاصيل استغلالها.



وكشفت شهادة ضحايا المتهمة حنين حسام بالقضية المعروفة بالاتجار فى البشر، العديد من المفاجآت، حيث قالت "ر.م" طالبة، بأنها من متابعي المتهمة حنين حسام عبر تطبيق "إنستغرام"، والتي قامت بنشر مقطع الفيديو محل الواقعة عبر ذلك الحساب، والتي تدعو فيه البنات للعمل بتطبيق لايكي ووضعت على المقطع رابط الاتصال الخاص بها على تطبيق واتس آب.



وأضافت الشاهدة أنه بمجرد الضغط على الرابط الخاص والموضوع بالفيديو، تم إضافتها إلى مجموعة يسمى "لايكى الهرم"، والتي أنشأته المتهمة حنين حسام تشرح فيه كيفية العمل بذلك التطبيق من خلال ظهور الفتاة في بث مباشر على ذلك التطبيق والعمل به تحت مسمى مذيعة، وأنه كلما زادت نسبة مشاهدتها تمكنت من الحصول على مبالغ مالية، إلا أنها رفضت تلك الدعوة وغادرت المجموعة.

قد يعجبك أيضا...

وكانت محكمة مصرية قد قضت بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميدة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار بالبشر.