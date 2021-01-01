صيام كفارة اليمين متفرقة أم متتابعة؟ الإفتاء ترد

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز صيام كفارة اليمين متفرقة وهي عبارة عن ثلاثة أيام.



وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، انه العلماء قالوا اللفظ جاء في القرآن عن كفارة اليمين مطلقا بدون تحديد، وبالتالي فلا حرج في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين متتالية ومتفرقة.



حكم تأخير صيام كفارة اليمين

وفى حكم تأخير صيام كفارة اليمين ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، انه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام.



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وأوضحت أن مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.ما هي كفارة اليمين؟وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.