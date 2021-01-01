صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة

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تطورات جديدة في سد النهضة

كشفت مجموعة من الصور عبر الأقمار الصناعية، نشرها أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح شراقي عبر صفحته على "فيسبوك" أن الصور أظهرت ارتفاع منسوب البحيرة 565 مترا، بحوالى نصف متر عنه الأسبوع الماضي، وتقدر كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التي تصل إلى سد النهضة حاليا حولى 150 مليون متر مكعب، يمر منها من خلال الفتحتين حوالى 50 - 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.

وأشار إلى أن إيراد الأمطار سوف يزداد تدريجيا إلى السد، الى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس.

وتابع: "تقدر كمية المياه التي زادت هذا الاسبوع بحوالي 250 مليون متر مكعب عن الاسبوع الماضي، ليصل حجم البحيرة إلى حوالي 4.25 مليار متر مكعب، وقد وصلت إلى 4.9 مليار متر مكعب في أغسطس الماضي، حيث تظهر حواف البحيرة باللون الفاتح نتيجة تراجعها بعد فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضى، والذي بدأ يضيق في بعض المناطق مثل التي بداخل المستطيل الأبيض هذا الاسبوع.

ونوه بأنه سوف يتعدى منسوب البحيرة ما وصلت إليه العام الماضي في بداية الأسبوع القادم ليبدأ التخزين الحقيقي لهذا العام، وإن انخفضت كميته من 13.5 إلى أقل من 4 مليار متر مكعب، إلا أنه يظل مرفوضا من قبل مصر والسودان، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق مجلس الأمن".

المصدر: RT

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