صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

آخر الأخباراخبار الرياضة › صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

صورة الخبر: صهيوني يخدع محمد صلاح
صهيوني يخدع محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن حيلة عضو إداري بنادي بيتار القدس الصهيوني، لالتقاط صورة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في الإمارات.



وذكرت صحيفة “ وان” الصهيونية، أن موشيه الماسي مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لـ محمد صلاح أنه من كولومبيا من أجل التقاط صورة معه.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يكن يعلم أن الشخص الذي يلتقط صورة معه، صهيونيا.



وتساءلت الصحيفة: كيف ستكون رود الأفعال في مصر على الصورة؟

المصدر: صحيفة “ وان” الصهيونية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80944

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager