صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد



صهيوني يخدع محمد صلاح صهيوني يخدع محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن حيلة عضو إداري بنادي بيتار القدس الصهيوني، لالتقاط صورة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في الإمارات.







وذكرت صحيفة “ وان” الصهيونية، أن موشيه الماسي مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لـ محمد صلاح أنه من كولومبيا من أجل التقاط صورة معه.

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وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح لم يكن يعلم أن الشخص الذي يلتقط صورة معه، صهيونيا.وتساءلت الصحيفة: كيف ستكون رود الأفعال في مصر على الصورة؟