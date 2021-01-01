كشف تقرير صحفي، عن حيلة عضو إداري بنادي بيتار القدس الصهيوني، لالتقاط صورة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في الإمارات.
وذكرت صحيفة “ وان” الصهيونية، أن موشيه الماسي مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لـ محمد صلاح أنه من كولومبيا من أجل التقاط صورة معه.
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التعليقات على صهيوني يخدع محمد صلاح لالتقاط صورة معه.. شاهد
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