صفات عباد الله المؤمنين.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من صفات عباد الله المؤمنين: الأخلاق الفاضلة، وَالْخَوْف والخشية منه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾.
وفي سياق آخر قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد حثنا على مراعاة ثلاثة أمور عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
واستشهد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ، فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».
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