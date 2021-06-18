

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 348 مليون دولار خلال 4 أشهر صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 348 مليون دولار خلال 4 أشهر

شهدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا حادا خلال أول 4 أشهر من 2021 لتبلغ 348 مليون دولار مقابل 1.167 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 70%.



وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل " صدى البلد " على نسخة منه، أنه تم تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 22 دولة من بينهم 8 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (بريطانيا وشمال ايرلندا، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، غيانا الفرنسية، اسرائيل، الاردن، العراق،اليمن، كينيا).



واستحوذت كندا على نحو 38.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 133 مليون دولار في مقابل 239 مليون دولار بتراجع 44%.

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وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 31.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 110 ملايين دولار في مقابل 83 مليون دولار بتراجع 87%.وارتفعت صادرات الحلي المصري إلى استراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 29.6% من الصادرات خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 مليون دولار في مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 124%.وانخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا بنسبة 87% لتبلغ مليون دولار في مقابل 8 ملايين دولار، وللبحرين لنحو 30 ألف دولار في مقابل 10 آلاف دولار.وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى اسبانيا لنحو 326 ألف دولار بنهاية إبريل الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية إبريل 2020، وإلى ايطاليا لنحو 242 مليون دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%، وألمانيا لنحو 198 ألف دولار بنهاية إبريل 2021 في مقابل 9 آلاف دولار.وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة من مصر للأردن 15 ألف دولار، وإلى لبنان نحو 817 ألف دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 83%.