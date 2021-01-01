شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الإتفاق مع أحد كبرى الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي
وأضاف الدكتور طارق شوقي، إن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها.

وأشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجها

واوضح وزير التربية والتعليم أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة

جدير بالذكر أنه كان قد التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44447

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager