أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الإتفاق مع أحد كبرى الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري
ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي
وأضاف الدكتور طارق شوقي، إن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها.
وأشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجها
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق