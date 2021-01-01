

شركة TPV Technology تشارك في بطولة EStars للألعاب الإلكترونية بتقديم أحدث شاشات الألعاب شركة TPV Technology تشارك في بطولة EStars للألعاب الإلكترونية بتقديم أحدث شاشات الألعاب

أعلنت شركة TPV Technology Limited، أكبر شركة مصنعة لشاشات الكمبيوتر في العالم، عن مشاركتها في بطولة EStars للألعاب الإلكترونية كجزء من اتفاقية شراكة جديدة ستشهد استخدام منتجاتها من شاشات الألعاب AOC وPhilips. تعد EStars حاليًا واحدة من أكبر الأسماء في بطولات الرياضات الإلكترونية، حيث تتم دعوة اللاعبين من مختلف الأعمار للانضمام والمنافسة بطريقة ممتعة وجذابة.



يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه EStars مؤخرًا قاعة مخصصة للألعاب الإلكترونية. وتقع القاعة الجديدة مقابل جسر زعبيل بدبي مول. وهي أول صالة للرياضات الإلكترونية تقع داخل مركز تجاري. وتقدم أفضل اختيارات الألعاب وأجهزتها في المنطقة، تضم كذلك غرفة خاصة لكبار الشخصيات مزودة بأربع وحدات من أجهزة PlayStation 5 ويمكن للحاضرين الاستمتاع اثناء اللعب بوجبات خفيفة غير محدودة.



توفر هذه الشراكة المستمرة بين TPV وEStars فرصة رائعة للوصول إلى العملاء الذين يرغبون في تجربة عملية لأفضل شاشات الألعاب المتوفرة اليوم. إحدى الشاشات التي يتم عرضها حاليًا هي شاشة الألعاب Philips 558M1RY مقاس 55 بوصة، ويمكن للمتسابقين الحصول على فرصة لتجربتها على ألعاب مثل Apex Legends وPES 2021 وGang Beasts وBrawhalla وغيرها من الألعاب.

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تشمل الشاشات الأخرى المعروضة حاليًا الشاشة AOC C27G2، وهي شاشة ألعاب منحنية مقاس 27 بوصة بتقنية VA مزودة بمعدل تحديث 165 هرتز، ومدعومة بتقنية free sync، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وهو مثالي لممارسة الألعاب التي تحتاج لسرعة استجابة. يوجد أيضًا الشاشة Philips 272M8 وهي من سلسلة منتجات Momentum لشاشات الألعاب. تتميز بمعدل تحديث 144 هرتز للعب فائق السلاسة بالإضافة إلى تقنية AMD FreeSync ووقت استجابة 1 مللي ثانية ووضعية Smart Image Game Mode للاعبين المحترفين.واحتفالا بهذه الشراكة، تستضيف EStars مسابقة في المتجر تضم Driving Simulator حيث يمكن للاعبين عرض مهاراتهم في مسابقة أسرع قيادة. وسيحظى المتنافسون بفرصة ربح شاشة ألعاب AOC C24G2 باعتبارها الجائزة الرئيسية بالإضافة إلى الهدايا الأخرى.وصرحت “ديبابريا بهاتاشاريا”، مديرة التسويق لدى شركة TPV Technology في الشرق الأوسط: “نحن متحمسون لشراكتنا الجديدة مع EStars من خلال العلامات التجارية لشاشات AOC وPhilips وتقديم أول حدث مباشر للألعاب الإلكترونية منذ فرض الإغلاق في العام الماضي. إنها فرصة رائعة لتحقيق عودة كبيرة في عالم رياضة الألعاب الإلكترونية مع EStars. وهي فرصة كبيرة للوصول إلى المزيد من العملاء بفضل موقعها المتميز في دبي مول. لا يسعنا الانتظار حتى يختبر اللاعبون مختلف صالات الألعاب وصالة كبار الشخصيات في EStars، يمكن للحضور التمتع بتجربة ألعاب فريدة مع فرض أعلى معايير السلامة الصحية”.لدى EStars مناطق ألعاب خاصة داخل المتجر، بالإضافة إلى سلع EStars للاعبين الذين يرغبون في اللعب بأناقة. يوفر المتجر أيضًا جلسات لعب محددة المدة على وحدات التحكم التي تشمل PlayStation 5 وXbox Series S وPlayStation 4 وNintendo Switch. يمكن للاعبين أيضًا التنزه في منطقة الذكريات باستخدام آلات الألعاب القديمة التي يمكنك مشاهدتها داخل قاعة الألعاب.تتوفر المنتجات الحالية من شاشات الألعاب AOC وفيليبس Philips من خلال الموزعين والشركاء المعتمدين من تجار التجزئة. لمزيد من التفاصيل تواصل مع TPV Technology Limited.