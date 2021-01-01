

شركة روسية تدرس إمكانية استخدام سفن طائرة لإنقاذ رواد الفضاء شركة روسية تدرس إمكانية استخدام سفن طائرة لإنقاذ رواد الفضاء

أعلن جيورجي أنتسيف، كبير مصممي شركة “رادار إم إم إس” الروسية أن الشركة تدرس إمكانية استخدام سفن طائرة “إيكرانوبلاين” لإنقاذ رواد الفضاء.



وقال أنتسيف، في تصريحات على هامش معرض “بطرسبورج” الدولي للأسلحة البحرية، اليوم الإثنين: "إنه قد يزداد اهتمام مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية باستخدام السفن الطائرة (إيكرانوبلاين) بعد تطور شهده في الآونة الأخيرة مطار فوستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا، وأتوقع أن يرتفع قريبًا عدد الصواريخ التي تطلق من هذا المطار الفضائي وعدد المركبات المأهولة التي تحملها، ما سيتطلب زيادة فعالية عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة".



وأوضح كبير المصممين أنه “في حال وقوع حادث بصاروخ ناقل، فإن كبسولة مأهولة برواد الفضاء ستنفصل عنه وستهبط على سطح المحيط الهادئ، وسيكون من الصعب البحث عنها في منطقة قد تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، ستصلح لهذا الغرض السفن الطائرة أفضل من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي أو الأسطول الشمالي الروسيين، إذ إن السفينة الطائرة هي أفضل وسيلة للبحث عن سفن مستغيثة في عرض البحر، بما في ذلك الكبسولات الفضائية المأهولة”.

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يذكر أن "إيكرانوبلان" البرمائية تحلق على ارتفاع 4- 10 أمتار فوق سطح الماء أو اليابسة (حسب تصميم جناحها) بسرعة تبلغ 500– 600 كيلومتر في الساعة، الأمر الذي يسمح لها بتوفير نحو 30% -40% من الوقود مقارنة بالطائرات العادية، كما أنها قادرة على الهبوط على الماء والإقلاع منه، فضلًا عن قدرتها على الإقلاع من مطارات عادية.طائرة “إيكرانوبلاين” هي وسيلة نقل سريعة، ومركبة تتوسط مواصفات طائرة ثقيلة وزورق خفيف، وعلاوة على ذلك فهي تمتلك قدرة فائقة على التخفي عن الرادارات المعادية.وأعلن المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء أن الخبراء في البلاد يخططون لتطوير معدات ومركبات إنقاذ جديدة ستستخدم في حالات إنقاذ المركبات التي ستطلق في مطار "فوستوتشني" الفضائي.