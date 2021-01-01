شركة روسية تدرس إمكانية استخدام سفن طائرة لإنقاذ رواد الفضاء

أعلن جيورجي أنتسيف، كبير مصممي شركة “رادار إم إم إس” الروسية أن الشركة تدرس إمكانية استخدام سفن طائرة “إيكرانوبلاين” لإنقاذ رواد الفضاء.
وقال أنتسيف، في تصريحات على هامش معرض “بطرسبورج” الدولي للأسلحة البحرية، اليوم الإثنين: "إنه قد يزداد اهتمام مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية باستخدام السفن الطائرة (إيكرانوبلاين) بعد تطور شهده في الآونة الأخيرة مطار فوستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا، وأتوقع أن يرتفع قريبًا عدد الصواريخ التي تطلق من هذا المطار الفضائي وعدد المركبات المأهولة التي تحملها، ما سيتطلب زيادة فعالية عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة".
وأوضح كبير المصممين أنه “في حال وقوع حادث بصاروخ ناقل، فإن كبسولة مأهولة برواد الفضاء ستنفصل عنه وستهبط على سطح المحيط الهادئ، وسيكون من الصعب البحث عنها في منطقة قد تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، ستصلح لهذا الغرض السفن الطائرة أفضل من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي أو الأسطول الشمالي الروسيين، إذ إن السفينة الطائرة هي أفضل وسيلة للبحث عن سفن مستغيثة في عرض البحر، بما في ذلك الكبسولات الفضائية المأهولة”.
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