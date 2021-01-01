ذكرت تقارير صحفية أن شركة أبل الأمريكية لتصميم و تصنيع الإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب، ألزمت بعض موظفيها بارتداء كاميرات على أجسامهم أثناء ساعات العمل الخاصة بهم لمنع حدوث تسريبات بشأن منتجاتها وإصداراتها الجديدة.
وأكد موقع "جادجيتس 360" الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتى عقب قيام إحدى موظفي الشركة والذي عمل لديها لأكثر من عقد كامل بتسريب معلومات تجارية سرية للإعلام في مقابل الحصول على تغطية مالية لمشروع ناشئ لاستثمار أمواله.
وأضاف الموقع أن قرار الشركة باختيار بعض موظفيها يرجع إلى رغبتها في منع أي تسريبات خاصة بمنتجاتها الجديدة من "الايفون" و "الاير بودز" والأيباد واللاب توب.
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التعليقات على شركة أبل تلزم بعض موظفيها بتركيب كاميرات لوقف التسريبات حول إصداراتها الجديدة
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