لم تمنع الإعاقة مجموعة من الشباب ذوى الهمم من تنفيذ مشروع مقهى جديد فى العاصمة اليابانية طوكيو، والجديد ليس فى مشروع المقهى لكن أنه لا يديره أشخاص عاديون بل روبوتات متطورة يتم التحكم فيه عن بعد، من قبل ذوى الهمم أصحاب المشروع، بسبب أن لديهم صعوبة فى الخروج وممارسة مهام العمل ليحل الروبوتات بدلا منهم لخدمة الزبائن.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، إن الروبوت الذى يعمل فى المقهى يحمل اسم "أفاتار روبوت"، ويبلغ طوله نحو 120 سنتيمتراً، وهو ذاتى التحرك، ويقدم المشروبات للزبائن الجالسين على الطاولات، وفق ما نقلت صحيفة الرؤية.
ويقوم أصحاب المشروع بإدارة المقهى من منازلهم بتشغيل الروبوت، ويتناوبون على المهام التى يقوم بها النادل فى المقهى، ويحرك هؤلاء المشغلون الروبوتات من خلال أصابعهم، أو ذقونهم، أو أجزاء أخرى من جسدهم، حسب القدارات الجسدية التى تسمح لكل شخص منهم بمزاولة مهامه.
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التعليقات على شباب يديرون مقهى من المنازل باستخدام روبوتات متطورة فى طوكيو.. صور
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