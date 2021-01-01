شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حساسين وبحوزته قطع أثرية

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صورة الخبر: القبض على الاخوانى علاء حساسين
القبض على الاخوانى علاء حساسين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي البرلماني الإخواني السابق علاء حسانين لتزعمه تشكيل عصابي للتنقيب على الاثار وتهريبها مستخدما الدجل مدعيا بتسخيره للجن في ذلك.

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بوجود كميات من الاثار .

على الفور تم توجيه رجال الأمن الي مكان البلاغ ، وتبين وجود أماكن حفر وتم العثور على المخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر اثريه تم استخراج الاثار منها .

صورة الخبر: القبض على الاخوانى علاء حساسين

المصدر: elbalad

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