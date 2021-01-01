

شاهد: كيفية صناعة وتجميع سيارة BMW iX الكهربائية الجديدة شاهد: كيفية صناعة وتجميع سيارة BMW iX الكهربائية الجديدة

تعتبر سيارة iX بمثابة أحدث السيارات التي قدمتها BMW من فئة سيارات SUV الكهربائية، وتصفها الشركة كأعلى مركبة تنتجها من سياراتها الكهربائية، وينتمي موديل 2021 منها للجيل الأول من السيارة، والذي بدأ انتاجه خلال عام 2021 الحالي.



ويتم تصنيع هذه السيارة بشكل أساسي في مصنع الشركة الموجود بمدينة دينجولفينج الألمانية وبداخله تم تصوير هذا الفيديو الذي بلغت مدته 28 دقيقة تقريبا، وتناول نظرة سريعة على مراحل تجميع هذه السيارة الرياضية من الشركة الالمانية.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه المراحل المختلفة من تجميع هذا الموديل الجديد من سيارة BMW الكهربائية.

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شاهد الفيديو: