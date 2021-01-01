شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي



رد فعل غريب من الشناوي رد فعل غريب من الشناوي

اعترض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تواجد المصورين داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مواجهة الترجي التونسي.



وقام الشناوي بإخراجهم من غرفة خلع الملابس، وعدم الادلاء بتصريحات ومنع التقاط الصور.



ورفضت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المتواجدة في تونس الإحتفال بالفوز على فريق الترجي في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ونجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على الترجي التونسي في عقر داره بملعب رادس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ليضع قدم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجيويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل في إياب دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، على استاد القاهرة.ويحتاج الأهلي للحفاظ على النتيجة الإيجابية التي حققها في رادس ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمنافسة على البطولة التي يحمل لقبها من النسخة الماضية، وتوج بها 9 مرات في تاريخه.