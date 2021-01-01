شاهد دودج تشارجر 1968 معدلة بمحرك وسطي 707 حصان

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شاهد دودج تشارجر 1968 معدلة بمحرك وسطي 707 حصان

المربع نت – كشفت SpeedKore عن أول سيارة عضلية كلاسيكية بمحرك وسطي، حيث بُنيت كنسخة قانونية على الطرق من السيارة التي قادها دومينيك توريتو في فاست آند فيوريس 9، وتحمل اسم Hellacious، وتستند إلى دودج تشارجر 1968 بتعديلات كبيرة.

قام خبراء التعديل بتصميم وبناء إطار محرك مخصص يُمكن أن يستوعب محرك هيلكات V8 سعة 6.2 لتر مثبت خلف المقاعد الأمامية، مع نظام عادم مخصص، ومبردات عالية الأداء في الخلف لتوفير هواء نقي للشاحن التوربيني الفائق سعة 2.4 لتر.

بفضل هذه التعديلات يولد المحرك قوة 707 حصان وعزم دوران يبلغ 881 نيوتن.متر، مع نظام دفع خلفي، وناقل حركة يدوي مصدره لامبورجيني جالاردو، وتحصل على مكابح بريمبو أمامية بستة مكابس وخلفية بأربعة مكابس خلف جنوط مقاس 18 بوصة، مع فرامل يد هيدروليكية لمساعدة السائق على الدريفت.

وفي الختام، من الخارج، تبدو السيارة كأنها طبق الأصل من سيارة دومينيك في الفيلم، بما في ذلك المظهر العريض والفتحات الكبيرة للرفارف، وفي الداخل، تحصل على مقاعد منخفضة الظهر لضمان وجود مساحة كافية للمحرك، مع لوح زجاجي يفصل المقصورة عن حجرة المحرك.

المصدر: المربع نت

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